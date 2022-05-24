台灣與索馬利蘭簽署能礦協定 將設聯合工作小組

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）台灣與索馬利蘭昨天簽署「能源及礦產資源合作協定」，協定除了為雙邊能源及礦產合作建立法治化基礎，兩國並將成立聯合工作小組，推動相關領域知識交流，強化探採開發，以及人員技術培訓、法規制度建立等。

台灣駐索馬利蘭代表處昨天在官方臉書公布，經濟部長王美花23日在台灣透過換約的方式，與索馬利蘭能源及礦業部長阿布迪（Abdilahi Farah Abdi）完成簽署兩國間的能源及礦產資源合作協定，台灣駐索馬利蘭代表羅震華於索馬利蘭當地出席見證簽署儀式。

駐索馬利蘭代表處強調，此次簽約象徵「台索合作再下一城」，在能源自主的路上，台索將並肩同行。

駐索馬利蘭代表處指出，索馬利蘭財政部長、能源署主席、國會關係暨憲法事務部部長、代理外交部長、司法部長都一同出席見證此歷史性的一刻。

阿布迪在簽署協定儀式時，代表索馬利蘭政府感謝台灣的協助，此協定涵蓋推動索國發展的重要部門，台索將共同推動能源與礦產資源合作。

羅震華致詞指出，此協定象徵台索合作關係持續進展中，他堅信透過能源與礦產資源合作，有助索馬利蘭彰顯主權，在台灣中油公司與英國Genel公司建立合作關係後，將在2023年底開鑿第一口探勘井，台索在開拓能礦合作的旅程中，將攜手並進。

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中油前進東非索馬利蘭，去年12月傳出捷報，與英國Genel能源公司簽署東非索馬利蘭共和國SL10B／13探勘礦區轉讓協議，中油取得49%工作權益，並獲索國政府核准，正如火如荼進行探勘工作，將在明年鑽探第一口井，若一切順利，未來將按年產量分配以取得原油。

台索在2020年互設代表處，索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）日前曾以公開信方式支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。（編輯：郭無患）1110524