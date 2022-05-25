立院初審取消農保補助天花板 朝野無共識送協商

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（中央社記者游凱翔台北25日電）立委提案修法取消農保法第10條補助費率60%的天花板。立法院經濟委員會今天初審通過，但因朝野立委無法達成共識，因此保留送黨團協商。

農保日前上路，農委會也提供農保費率補助，依照現行法規，推動第6年起補助費率最多60%，國民黨立委曾銘宗、謝衣鳯、費鴻泰日前提出農保法第10條修正草案，將其中「施行後第6年起，以60%為上限」條文改為「前項補助比率，主管機關應考量農業發展之需要定期檢討、調整」，意即取消補助費率天花板。

立法院經濟委員會上午審查「農業保險法第10條條文修正草案」、「農民退休儲金條例第7條條文修正草案」。

針對農保法第10條修正草案，民眾黨立委高虹安認為，支持此次務實修法，但政府財源有限情況下，恐造成農業天災救助辦法與農業保險法間競合關係，農災法讓人詬病之處就是請領標準寬鬆，導致被質疑不公，反觀農保法在請領上有一定規範與標準，因此專家學者均建議應該整合兩者，並以保險為主。

民進黨立委賴瑞隆指出，農保法去年1月1日正式實施，迄今還不到一年半，為維持法律穩定性，他傾向不修法，至少過2年後再來思考修正的必要；另外，針對法條本身，若未來要修改建議要更明確，不要有所謂「定期檢討、調整」字句，而是明定清楚文字與數字。

國民黨立委曾銘宗批評，若這個提案是由民進黨提出，早就鼓掌通過了，因此呼籲全國農民睜大眼睛、檢視反對者的言論。賴瑞隆則強調，曾銘宗的發言並不好，特別是這樣的公開喊話更是不好的立法示範，好像所有立法討論的背後都有政治及選舉目的，呼籲回歸法案本身。

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民進黨立委邱議瑩認為，應花更多時間教育農民「防患未然」投保的觀念，而非不停提高補助上限及修改條例，因為加碼不一定對農民就是好事，而是讓農民知道給付一些保險費後才能更具保障；國民黨立委孔文吉則指出，曾銘宗提案修法的版本將給予農委會更大的彈性、更能保障農民權益。

召委謝衣鳯最後裁示，農保法第10條、農民退休儲金條例第7條均保留送黨團協商。（編輯：郭無患）1110525