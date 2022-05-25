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藍促設兒童醫療專責窗口 馬英九質疑政府未超前部署

2022/5/25 13:31
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）指揮中心統計，累計17名COVID-19兒童重症，5例死亡個案中有4例併發腦炎。國民黨今天表示，相較鄰近國家，台灣兒童染疫死亡率過高，呼籲政府在醫療量能允許下適度放寬，成立專責窗口，協助家長。

前總統馬英九也透過臉書表示，兒童疫苗數量不夠，指揮中心引以為傲的超前部署在哪；這就是政府所說的「有政府，請安心」，怎麼能不憤怒。

國民黨今天召開「正視染疫兒童醫療亂象成立專責窗口協助家長」記者會，副秘書長王育敏在會中指出，相較於鄰近國家日本、南韓、新加坡，台灣目前的兒童染疫死亡率偏高。

王育敏說，中央疫情指揮中心雖列出兒童重症前驅症狀呼籲家長注意，但部分指引內容不符家長實際需求，且兒童染疫病程極快，應考量在醫療量能允許下適度放寬，並立即成立專責、專人窗口，讓家長在兒童出現嚴重不適症狀後，第一時間能獲得協助，讓每個中重症以上的孩子都能受到醫療全力的照護。

最後，針對染疫兒童醫療亂象，王育敏提出3點呼籲，包括考量醫療量能負擔的前提下，適度簡化染疫幼童的送醫過程及住院條件，讓染疫兒童及早獲得醫療照護；除了增加兒童專責病床，也應設法解決當前兒童醫護人力短缺問題；提高一線醫護人員對於染疫兒童中重症病徵敏感度，避免延誤染疫兒童就醫。

文傳會副主委江怡臻說，面對兒童重症的死亡案例，指揮中心指揮官陳時中說沒想到案例相對較多，但政府之前總說超前部署，現在卻是這樣說，難道所有的爸爸、媽媽只能自立自強嗎；呼籲中央能參考地方政府的做法，例如新北市政府委由土城醫院兒科醫師，提供家長兒童居家照護的指引，讓家長在照顧孩子時，能提早知道孩子的狀況。（編輯：楊凱翔）1110525

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