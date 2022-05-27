大學法修法 柯建銘：下會期一定處理

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（中央社記者王揚宇台北27日電）學生團體希望攸關擴大學生參與校務治理程度的大學法部分條文修正草案，立法院這會期能三讀修正通過；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，外界對於修法有不同看法，這會期來不及處理，下會期一定會處理。

立法院教育及文化委員會19日初審通過大學法部分條文修正草案，增訂私立大學等擬訂合併計畫，要經校務會議同意的規定，並提升大學校務會議學生代表的比例，擴大學生參與校務治理程度等。

包括台灣學生聯合會等團體，26、27日到立法院大門前召開記者會，希望朝野黨團將大學法部分條文修正草案列入立法院會議事日程，期盼能在5月底法定會期結束前，三讀修正通過。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華也在議場前召開記者會，希望大學法部分條文修正草案列入討論事項中，並在今天三讀修正通過。

不過，立法院會今天處理討論事項議程時，大學法部分條文修正草案並未列入其中。

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民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，黨團總召柯建銘會後接受媒體聯訪表示，關於大學法修法，他知道有一些學生在立法院大門口，而各方對於大學法修正有不同看法，也討論很久，這個會期來不及處理。

柯建銘指出，黨團會議中也有討論到這個議題，他有跟行政院說，院版的修正草案在下個會期要趕快送進來，併案處理，否則的話，教育部對於大學法修法的面相比較寬，這次委員會處理一部分而已，將來能否並融也是一個問題，「下個會期一定會處理」。（編輯：蘇龍麒）1110527