國民黨：疫情衝擊商家 政府應補助店租與員工薪資

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨今天表示，這波疫情衝擊非常多商家，餐飲服飾業統計到4月，業績已消退3成，呼籲政府「助產業」應該「及時到位」，如同去年紓困4.0，直接補助營業受損商家的店家租金及員工薪資。

國民黨今天召開「疫情海嘯衝擊，商圈冷清清、業者苦哈哈」記者會，指出當前疫情衝擊之下，民眾自主減少外出消費，讓各商圈呈現人潮稀少的冷清景象，業者苦撐經營，急需政府紓困作為。

國民黨副秘書長王育敏表示，餐飲服飾業統計到4月，業績已消退3成，來到5月會愈來愈不好，因此希望政府進一步紓困；但昨天行政院提出的是振興方案，不是紓困方案，要到9月才要補助觀光業，但很多業者都已表示根本撐不到9月，奉勸行政院不要頭痛醫腳，這樣緩不濟急，應改善。

王育敏說，呼籲蔡政府「助產業」應該「及時到位」，如同去年紓困4.0，直接補助營業受損商家的店家租金及員工薪資等，才能真正解業者的燃眉之急。對於商圈業者的紓困，國民黨提出四項主張，包括補助店家租金、補助員工最低薪資2至3個月、減免相關稅金、協助營運資金的低利貸款。

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本次記者會也邀請台北市婚紗攝影商業同業公會、士林夜市安平街商圈協會、士林夜市自治會、台北市東區商圈發展協會、台北市東區商圈發展協會、烏來溫泉社區發展協會、府中商圈等商圈業者代表出席，說明在疫情衝擊下，店家遭遇的困境，業者呼籲政府應傾聽業者心聲，「及時紓困、確實到位」，避免引爆大規模的關店潮或退租潮。

士林夜市自治會理事長蘇文山表示，去年、前年著重在防疫，今年是很多人確診染疫，導致民眾不敢逛街，商家則不敢做生意，因此這波疫情比起前2年還苦，希望中央政府能夠苦民所苦，多替店家、攤商想想辦法。（編輯：翟思嘉）1110527