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國民黨團促免費提供全民快篩 質疑給藥太慢

2022/5/28 15:20
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）0至6歲孩童在6月1日起可領5劑免費快篩，國民黨立法院黨團今天表示，很多家長抱怨為何只能領5劑，用完了怎麼辦，因此要求政府，比照美國、英國、新加坡等國家，在疫情高峰時，免費提供全民快篩。

指揮中心27日宣布，6月1日至30日期間，0歲到6歲孩童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩，即便買過第一輪實名制也可領，但未滿2歲孩童不得使用。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，總召曾銘宗表示，很多家長抱怨為何只能領5劑，用完了怎麼辦，國民黨團要求，請比照美國、英國、新加坡等國家，在疫情高峰時，免費提供全民快篩。

曾銘宗說，立法院通過的防疫紓困特別預算，經過多次追加的結果，總數為新台幣8393億元，立法院對於各部會的要求是要錢給錢、要人給人，但是政府防疫工作做不好，確診人數已達173萬人，1784人死亡，彭博社評台灣防疫韌性為倒數第3名，國民黨團要代表全民，給予政府最嚴厲的譴責。

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曾銘宗更指出，指揮中心的研究報告中提到，1月到5月的死亡人數中，發病到死亡在3天內的占47%，4天到7天死亡占28%，專家認為是給藥太慢，請問指揮中心為何不敢快給藥，是缺藥嗎，立法院都給預算了，請不要再害死人了，要求指揮中心趕快給藥。

與會的國民黨立委林德福表示，說這段時間政府要求的預算，立法院幾乎都沒刪除一毛錢，但目前台灣民眾的染疫、死亡比例卻非常高，這證明政府根本沒有超前部署；包括快篩不足、12歲以下兒童疫苗也不足，希望中央疫情指揮中心將錢花在刀口上，將防疫做好。（編輯：張均懋）1110528

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