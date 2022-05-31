更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

接政院人權處 賴俊兆：盡速研擬設置轉型正義會報

2022/5/31 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北31日電）首任行政院人權與轉型正義處長由司法院前專門委員賴俊兆接任，他今天表示，過去曾參與推動人權相關法案，人權處相關人事甄選與辦公處所尚在安排，會盡速研擬推動轉型正義會報設置要點。

因應促轉會解散，行政院長蘇貞昌4月25日核定新設行政院人權與轉型正義處，預計6月掛牌，並將設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人。

行政院發言人羅秉成今天告訴中央社記者，過去沒有統合機制，促轉會因與部分部會橫向聯繫有困難，推動轉型正義速度無法加快，但未來人權處搭配推動轉型正義會報，處理跨部會議題就能藉由垂直整合高度，強化移除威權象徵、保存不義遺址等工作。

羅秉成表示，首任人權處長為司法院前專委賴俊兆，目前正在安排相關人事與辦公處所，6月人權處正式掛牌、擬訂設置要點後，將成立推動轉型正義會報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴俊兆告訴中央社記者，人權處人事持續安排中，他已經報到，其餘公務員正進行相關甄選，至於各界關注的推動轉型正義會報，也正加緊腳步研擬設置要點，盼能讓會議盡速舉行。

從司法院轉至行政院服務，賴俊兆說，他待過司法院行政訴訟及懲戒廳，也曾在法務部一段時間，皆有參與或是推動人權相關法案，對於人權議題始終有接觸，這次接下人權處長算是一段機緣。（編輯：謝佳珍）1110531

延伸閱讀
行政院人權處搭配轉型正義會報 強化移除威權象徵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族