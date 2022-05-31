接政院人權處 賴俊兆：盡速研擬設置轉型正義會報

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（中央社記者賴于榛台北31日電）首任行政院人權與轉型正義處長由司法院前專門委員賴俊兆接任，他今天表示，過去曾參與推動人權相關法案，人權處相關人事甄選與辦公處所尚在安排，會盡速研擬推動轉型正義會報設置要點。

因應促轉會解散，行政院長蘇貞昌4月25日核定新設行政院人權與轉型正義處，預計6月掛牌，並將設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人。

行政院發言人羅秉成今天告訴中央社記者，過去沒有統合機制，促轉會因與部分部會橫向聯繫有困難，推動轉型正義速度無法加快，但未來人權處搭配推動轉型正義會報，處理跨部會議題就能藉由垂直整合高度，強化移除威權象徵、保存不義遺址等工作。

羅秉成表示，首任人權處長為司法院前專委賴俊兆，目前正在安排相關人事與辦公處所，6月人權處正式掛牌、擬訂設置要點後，將成立推動轉型正義會報。

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賴俊兆告訴中央社記者，人權處人事持續安排中，他已經報到，其餘公務員正進行相關甄選，至於各界關注的推動轉型正義會報，也正加緊腳步研擬設置要點，盼能讓會議盡速舉行。

從司法院轉至行政院服務，賴俊兆說，他待過司法院行政訴訟及懲戒廳，也曾在法務部一段時間，皆有參與或是推動人權相關法案，對於人權議題始終有接觸，這次接下人權處長算是一段機緣。（編輯：謝佳珍）1110531