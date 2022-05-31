吳釗燮視訊烏國第二大城市長 代表台灣捐400萬美元

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外交部長吳釗燮以烏克蘭語向烏克蘭哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）表達台灣對烏克蘭的堅定支持。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月31日

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）台灣再度直接援贈烏克蘭。外交部長吳釗燮今天與烏克蘭第二大城哈爾科夫市長視訊通話，代表台灣宣布捐贈哈城200萬美元，另提供烏東與烏南戰區4個市政府各50萬美元。這次捐贈的400萬美元，將作為重建學校與民生基礎建設之用。

哈爾科夫（Kharkiv）市長切列霍夫（Ihor Terekhov）在視訊中表示，他將讓烏國孩童及人民了解台灣給予烏克蘭的一切援助，台灣是烏克蘭真正的朋友，盼在烏克蘭贏得最後戰爭勝利後，邀請吳釗燮親訪哈爾科夫市，並就該市的重建計畫及強化台烏未來的合作互動交換意見。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮代表台灣宣布捐贈哈爾科夫200萬美元，另將提供切爾尼戈夫（Chernihiv）、尼古拉耶夫（Mykolaiev）、蘇米（Sumy）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等4個市政府各50萬美元。本次捐贈總計400萬美元，將做為重建學校及民生基礎建設之用，期待以協助烏克蘭恢復嚴重受損的民生建設方式，來緩解戰爭對烏國百姓所帶來的衝擊。

這是吳釗燮繼4月22日與烏克蘭首都基輔市長視訊通話後，第二次與烏克蘭重要城市的市長直接視訊聯繫，瞭解當地詳情與需要。

吳釗燮表示，烏克蘭遭受俄羅斯侵略受創甚鉅，台灣人民因長期面對中國文攻武嚇而感同身受，因此政府向烏國人民傳達休戚與共的支持，並樂願積極參與烏國的重建。本次受援城市皆位於烏國東部及南部戰區最前線，飽受戰火摧殘，百廢待舉，亟需國際社會援助；台灣及時的援助，將有效協助相關市府迅速推動重建工作。

切列霍夫指出，俄羅斯軍事入侵烏克蘭是非法的戰爭行為，不僅殘害無辜的烏克蘭人民，也威脅區域及全球和平與安全；他代表受援的烏克蘭人民，對台灣的愛心與善舉表示感謝，這不僅是即時的財政援助，得以協助孩童早日重返校園，更是對烏克蘭抵抗威權、守護民主自由最有力的政治支持。

吳釗燮感謝切列霍夫邀請他訪問，他以烏克蘭語說出「台灣與烏克蘭站在一起」，再次表達台灣對烏國堅定的支持，並請在場的旅台烏克蘭社群代表問候及鼓勵切列霍夫。

外交部表示，自俄烏戰事爆發以來，政府除在戰爭之初即譴責俄羅斯的侵略行動，配合國際社會實施制裁措施外，也透過波蘭戰略儲備署（RARS）捐贈27噸醫療物資；外交部3月17日陸續將向國人募集的582噸人道愛心物資，已運往歐洲國家轉致烏克蘭。此外，外交部在4月捐贈民間善款580萬美元給烏國7間醫療機構，其中包含位於哈爾科夫市的外科急救中心（Kharkiv Urgent Surgery Institute）。

外交部指出，俄羅斯侵略烏克蘭至今已超過3個月，台灣多次重申堅決反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持以規則為基礎所建構的國際秩序。台灣將持續與民主陣營理念相近國家合作，採取必要措施協助烏克蘭早日脫離戰火，共同維護區域及全球的和平，堅定捍衛民主自由及人權法治的普世價值。（編輯：黃國倫）1110531