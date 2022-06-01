徐志榮婉拒選苗栗縣長 國民黨中常會擬暫緩徵召

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨原計畫徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但遭徐志榮婉拒，國民黨今天下午將召開中常會；據了解，會議焦點將放在黨主席朱立倫訪美行程，由副主席夏立言進行專案報告，預計不會有提名徐志榮的議程。

國民黨備戰年底縣市長選戰，中央選策會報5月30日發出新聞稿表示，建議徵召徐志榮參選苗栗縣長，但徐志榮在隔天主動出面受訪表示，他堅持兩個原則，就是不會參選，以及全力支持黨提名的縣長參選人，對辜負黨的厚愛與支持者的抬愛，他表達歉意。

國民黨今天下午將召開中常會，這也是朱立倫6月2日訪美前最後一次主持中常會，外界好奇黨中央是否仍會強力徵召徐志榮參選苗栗縣長；據知情人士表示，雖然徐志榮婉拒，但黨中央仍會持續協調、溝通，但若仍有歧見，也不會強力徵召，因為並沒有一定要在今天完成提名作業。

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國民黨中央上午召開中常會前的主管會議，據了解，下午中常預計不會有提名徐志榮參選苗栗縣長的議程。同時，也有中常委計畫在會中建議，苗栗縣長提名一事，不要操之過急。黨內人士也說，如果今天強行徵召，恐會讓朱立倫此次的訪美行程失焦。

此外，朱立倫將於明天啟程訪美，預計造訪美國東、西岸主要城市，包括紐約、華盛頓、舊金山、洛杉磯等地，行程則有拜會美方重要智庫、國會與行政部門，以及與華僑餐敘等。（編輯：蘇志宗）1110601