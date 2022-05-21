更多編輯台推薦新聞：
一週大事／拜登亞洲行、猴痘遍布多國、南加州教會槍擊案...
生活

一週大事／拜登亞洲行、猴痘遍布多國、南加州教會槍擊案...

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看
國際

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300

國民黨徵召參選桃園市長引反彈 張善政自省致歉

2022/5/21 20:27（5/21 20:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨18日舉行中常會進行縣市長提名作業，通過徵召前行政院長張善政（前）參選桃園市長。（中央社檔案照片）
國民黨18日舉行中常會進行縣市長提名作業，通過徵召前行政院長張善政（前）參選桃園市長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈。張善政今天說，過程中沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間，他誠摯的向所有桃園鄉親道歉。

國民黨18日確定徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，也讓桃園地方出現反彈聲浪。包括已表態參選桃園市長的立委呂玉玲指黨中央突襲，令人震驚與不解；積極爭取參選桃園市長的羅智強也表達驚訝與錯愕；力挺呂玉玲參選桃園市長的桃園市議會議長邱奕勝更傳出退出多個國民黨群組，甚至決定辭去國民黨桃園市黨部主委一職，表達抗議。

國民黨秘書長黃健庭今天表示，過程上確有不盡周延之處，他代表黨中央向桃園市議會議長邱奕勝，國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強道歉。

張善政晚間也透過臉書表示，此次接受國民黨徵召競選桃園市長，希望改變桃園、改變台灣，不料引起地方人士反彈，讓原本期待的一樁美事蒙上烏雲。

張善政說，他自我反省，即便自己初衷都是為了一個桃園更美好的未來，但是思考過程沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間。

張善政表示，誠摯的向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園、關心他的朋友道歉。尤其是對桃園貢獻諸多的邱奕勝、呂玉玲，羅智強，更要說聲「是我疏忽了，對不起」。對於國民黨立委魯明哲、萬美玲的指教和關愛，也一併表達感激之意。

張善政預告，他會在23日挑一個適當的時間和地點，和媒體朋友再當面多作說明。（編輯：林興盟）1110521

延伸閱讀
徵召張善政引反彈 黃健庭向邱奕勝呂玉玲羅智強等人致歉張善政選桃園引發反彈 朱立倫黃健庭將赴地方溝通徵召張善政選桃園 韓國瑜盼黨中央顧及黨員感受朱立倫力勸張善政選桃園 韓國瑜扮推手入國民黨參選桃園市長 張善政：韓國瑜一向支持我徵召張善政參選 朱立倫：我比誰都希望桃園贏桃園市長提名 國民黨：民調與協調找出最強人選國民黨桃園市長提名決策生波 趙少康提9點建議國民黨桃園市長人選 萬美玲呼籲盡快提名
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀