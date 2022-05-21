國民黨徵召參選桃園市長引反彈 張善政自省致歉

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈。張善政今天說，過程中沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間，他誠摯的向所有桃園鄉親道歉。

國民黨18日確定徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，也讓桃園地方出現反彈聲浪。包括已表態參選桃園市長的立委呂玉玲指黨中央突襲，令人震驚與不解；積極爭取參選桃園市長的羅智強也表達驚訝與錯愕；力挺呂玉玲參選桃園市長的桃園市議會議長邱奕勝更傳出退出多個國民黨群組，甚至決定辭去國民黨桃園市黨部主委一職，表達抗議。

國民黨秘書長黃健庭今天表示，過程上確有不盡周延之處，他代表黨中央向桃園市議會議長邱奕勝，國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強道歉。

張善政晚間也透過臉書表示，此次接受國民黨徵召競選桃園市長，希望改變桃園、改變台灣，不料引起地方人士反彈，讓原本期待的一樁美事蒙上烏雲。

張善政說，他自我反省，即便自己初衷都是為了一個桃園更美好的未來，但是思考過程沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間。

張善政表示，誠摯的向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園、關心他的朋友道歉。尤其是對桃園貢獻諸多的邱奕勝、呂玉玲，羅智強，更要說聲「是我疏忽了，對不起」。對於國民黨立委魯明哲、萬美玲的指教和關愛，也一併表達感激之意。

張善政預告，他會在23日挑一個適當的時間和地點，和媒體朋友再當面多作說明。（編輯：林興盟）1110521