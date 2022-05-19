張善政選桃園引發反彈 朱立倫黃健庭將赴地方溝通

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，地方傳出反彈聲浪，黨內人士今天表示，黨中央一定會拿出最大誠意，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭近日會分別前往桃園溝通、化解誤會。

國民黨昨天通過徵召張善政參選桃園市長，已表態參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲指黨中央突襲，令人震驚與不解；積極爭取參選桃園市長的前台北市議員羅智強也表達驚訝與錯愕；力挺呂玉玲參選桃園市長的桃園市議長邱奕勝更傳出退出多個國民黨群組，表達抗議。

黨內人士今天告訴中央社記者，黨中央會拿出最大誠意與善意，盡所有可能跟大家溝通，朱立倫與黃健庭近日就會分別到桃園溝通、化解誤會；張善政也已計劃到桃園與藍營地方意見領袖會面，表達想法與善意。

外傳邱奕勝因此辭去國民黨桃園縣黨部主委，黨內人士說，會積極了解、持續溝通；其實昨天宣布徵召張善政後，黨中央就有持續向地方議員、支持者說明，努力化解不必要的誤會與狀況，現階段或許需要點時間，讓大家沉澱一下。

藍營地方輔選人士表示，邱奕勝的意向對藍軍在桃園的勝負非常關鍵，朱立倫等黨中央高層一定要展現誠意與善意，讓邱奕勝了解黨中央為何會做這樣的決定；唯有化解黨中央與邱奕勝之間的矛盾或誤會，藍營在桃園才有可能團結。

此外，中廣董事長趙少康今天透過臉書表示，推張善政參選有利有弊，張善政是學經歷均優的工程師、科技人，不過，沒有基層選戰經驗也是不爭的事實，獲得提名以後，勢必要一步一腳印多努力深入民間、廣結善緣。

趙少康認為，朱立倫的當務之急是要盡全力安撫地方領袖、修補裂痕，才能讓全黨上下團結積極輔選，莫讓基層心寒。（編輯：謝佳珍）1110519