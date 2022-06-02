許淑華打造低碳城市 盼捷運進草屯、鐵路到南投

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天說，以「低碳城市」為目標規劃交通、農業、觀光等政策，如打造大型轉運接駁中心鼓勵遊客搭車、不自駕，長期目標是捷運進草屯、鐵路到南投。

國民黨立法委員、南投縣長參選人許淑華今天上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚視訊連線專訪時說，她27歲從政當選南投縣議員、31歲選上南投市長，之後參與立委補選，擔任立委後有更多機會到各鄉鎮了解交通、農業等問題，20年政治路從基層到中央歷練完備。

許淑華說，南投縣長林明溱施政打造「觀光首都」，由於環境保護是未來趨勢，她希望以「低碳城市」為目標來規劃交通、農業、觀光等政策，緊扣環保概念，尤其她積極推動日月潭電子票證系統，除能杜絕「小蜜蜂」街頭攬客現象，也盼打造日月潭成低碳示範景區。

許淑華表示，交通規劃以完善偏鄉交通客運接駁為短期目標，中期則是在草屯鎮、埔里鎮、集集鎮設置大型接駁轉運中心，鼓勵遊客將車輛停在轉運中心，再轉搭接駁車前往景點，不僅可減少風景區假日塞車，也能透過套裝旅遊行程深入邊陲鄉鎮，帶動區域整體發展。

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許淑華表示，長期目標是爭取台中捷運從台中市霧峰區延長到南投縣草屯鎮，鐵路系統則是將集集支線從名間鄉濁水車站延伸到南投市，「捷運進草屯、鐵路到南投」的目標應該在她任內4年、8年不會看到完成，但她有必要架構目標並積極爭取，完善南投縣大眾運輸。

黃暐瀚談到2018年南投縣長選舉，林明溱大贏民進黨對手洪國浩近10萬票，歷屆選戰可說南投縣政治「藍大於綠」。許淑華則不認為南投「藍大於綠」並說林明溱表現受肯定，贏近10萬票結果未來難有參選人突破，加上民進黨南投縣長參選人蔡培慧「很不錯」，選民會看參選人表現及特質，她會全力爭取肯定。（編輯：謝雅竹）1110602