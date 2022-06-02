蘇貞昌：沒有人願意確診 籲勿歧視貼標籤

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長蘇貞昌今天表示，近來隨著確診人數增加，社會屢屢傳出對確診者歧視與追究責任的情形；蘇貞昌呼籲民眾不要因為確診有相互歧視、貼標籤，沒有人願意確診，民眾應善待彼此、無須歧視。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取後指出，疫情以來政府團隊快速因應、改善，從口罩、疫苗、快篩試劑等，是關關難過關關過。

昨天有許多防疫新制上路，蘇貞昌說，中央在六都設置的7處兒童疫苗大型接種站，已陸續開始接種輝瑞BNT兒童疫苗，首日啟用的施打站就接種超過5300人次，今天加開桃園2站共5000個預約額度，也已額滿，有助加速提升施打率。

蘇貞昌表示，目前5至11歲兒童約142.8萬人，已有超過60萬人接種疫苗，接種率約42%；另外因確診不宜施打疫苗的17.3萬名兒童，則占12%，兩者加總，可接種的兒童已經超過一半。

他說，指揮中心總計已配送超過90萬劑兒童疫苗給地方政府，配送數量已達大多數縣市兒童人口涵蓋率，甚至部分縣市超過100%。

蘇貞昌表示，政府除提供免費快篩試劑給0至6歲幼兒，也針對低收入及中低收入戶、長照機構住民及工作人員等脆弱族群發放3至5劑免費快篩試劑，總計已超過200萬人受惠。

另外，首輪快篩實名制，截至昨天已約有970萬人購買，蘇貞昌說，至今還有約100萬份的剩餘量，經考量供貨穩定、端午連續假期的物流後，依照經濟部與指揮中心的建議，將在6日啟動快篩實名制第二輪，每個據點的份數也將從原來的78份增量到117份。蘇貞昌也提到，近來確診人數增加，職場、校園甚等都屢屢傳出歧視確診者的情形，甚至同一事件相關聯的確診者也會彼此追究責任。

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蘇貞昌說，沒有人願意確診，更沒有人想因確診而被貼標籤，盼民眾憶起「我OK，你先領」的口罩禮讓運動，在疫情嚴峻時，發揮包容、善待彼此的高貴情操，確診無需相互責怪，甚至歧視。

他表示，疫情來到最後的關鍵戰役，請各部會持續滾動檢討防疫作為，朝穩健恢復正常生活的目標及早規劃，做好邁入疫後復原階段的準備，透過中央地方合作，全民配合防疫，一定可以度過疫情最後的難關。（編輯：蘇志宗）1110602