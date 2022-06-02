銓敘部：疫情延後增補 去年公務員平均年齡增人數降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）根據銓敘部統計，民國110年底全國公務人員人數為36萬3197人，較109年底減少0.90%；平均年齡為43.59歲，較109年底略增0.41歲；銓敘部指出，因疫情影響，新進人員延後到111年完成增補所致。

銓敘部今天在考試院會就「110年底全國公務人員概況」統計結果提報分析，人數部分，110年底全國公務人員人數為36萬3197人，較109年底減少3297人，減少0.90%；近10年平均年增率為0.56%。

性別比率部分，110年底男性占57.46%，女性占42.54%，女性比率較109年底增加0.23個百分點；若不計入警察人員，男性比率為47.69%，女性比率為52.31%。

至於公務人員平均年齡，110年底為43.59歲，較109年底略增0.41歲；年齡結構，仍以30至59歲為主；110年底公務人員具大專以上教育程度者占93.36%，其中碩博士占26.07%，相較台灣20歲至64歲各年齡組人口的教育程度來得高。

110年底原住民族任公務人員人數為6797人，占全國人數比率為1.87%；110年底身心障礙者任公務人員6988人，占全國人數比率為1.92%。

銓敘部也澄清，媒體日前報導指「少子化衝擊？我國公務員變少又變老平均年齡43.6歲」並非正確。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部說，公務人員110年底人數減少的主因為受COVID-19疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，導致新進人員延後到111年完成增補，致110年底全國公務人員人數下降，也造成110年底平均年齡及平均年資略增。

考試院長黃榮村會中提醒，身心障礙者任公務人員近10年平均年增率3.50%，請銓敘部持續關注身心障礙者任公務人員的職場資源合理調整；另因疫情致110年底全國公務人員人數下降，請續予觀察。（編輯：蘇志宗）110602