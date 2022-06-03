藍提暫緩夏月高電費等4訴求 經部：夏月電價非漲價

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（中央社記者劉冠廷、潘姿羽台北3日電）國民黨立法院黨團今天表示，萬物齊漲但薪水沒漲、疫情之下無薪假人數也創新高，4月的痛苦指數上升至7%，突破歷史新高；要求加強照顧弱勢家庭、上調租金補貼、夏月電價暫緩實施，呼籲政府要真正照顧到民眾。

經濟部回應，夏月電價制度並非電價「調漲」，每年循往例在6月至9月起實施，至今已超過30年，由於夏月電價較高、非夏月較低，全年平均電價並沒有改變。

國民黨團今天「萬物齊漲，痛苦過端午」記者會，副書記長謝衣鳯說，因物價上漲因素，4月的痛苦指數飆升至7%，突破歷史新高；依據夏月電價的試算圖表。非夏月電價時，平均一戶電費約為新台幣599元。但在夏季電價試算下，電費將變為1058元，漲幅高達76%，端午假期疫情這麼嚴重，現在還有低薪、高電費問題，民眾都無法好好過節了。

經濟部表示，實施夏月電價的原因之一，除了反映不同季節間供電成本差別，經濟部補充，希望用價格引導民眾節約用電。

台電也提供數據指出，全國有368萬戶每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，就不受夏月電價影響；另外，有497萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間內每度受影響幅度僅為0.28元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，根據去年全國總稅收的統計圖表，原本預計收到的2兆4000億預算，卻超收了4034億，創歷史超收新高。鄰近國家新加坡、香港，若稅收超收，都會發還給民眾，因此也希望政府能夠體諒民眾，將超收的稅收拿出來補助一般民眾。

曾銘宗表示，國民黨團將提出4點呼籲，包括低收入戶加發3000元、中低收入戶加發2000元，加強照顧弱勢家庭；至於租金補貼部分，針對經常性收入未滿3萬元的勞工，政府則應每人每月補貼1萬元，為期3個月。

最後，曾銘宗也說，最後一個要求則是呼籲政府，夏季電價應比照去年6、7月，暫緩實施；希望政府將去年超收的稅收，用在上述4項的要求上。若政府不願實施，在審查明年度預算時，就會要求增加預算來加強上述的要求。（編輯：潘羿菁）1110603