朱立倫：國民黨持續捍衛中華民國 穩定台海和平

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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨主席朱立倫今天表示，面對自由主義國際秩序面臨挑戰，國民黨會持續捍衛中華民國、貫徹創黨建國以來的自由民主價值。此次訪美就是要和全世界民主國家交朋友，持續扮演穩定台海和平的重要力量。

朱立倫2日啟程訪美，今天在臉書粉絲團發文表示，面對自由主義國際秩序面臨挑戰，國民黨會持續捍衛中華民國、貫徹總理孫中山創黨建國以來的自由民主價值。這次來美國，就是要和全世界民主國家交朋友，持續扮演穩定台海和平的重要力量。

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朱立倫指出，此次訪美之行，第一站來到史丹佛大學胡佛研究所，距離他上次訪問已過3年，很高興再次見到許多老朋友，也結交許多新朋友。

朱立倫表示，訪團和常駐胡佛研究所熟悉台灣的學者專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）、前軍事將領以及新生代學者共同探討了疫情後的國際變局、美中台關係的最新動態，以及大家相當感興趣的地方選舉議題。（編輯：翟思嘉）1110605