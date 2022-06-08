總統9日接見法國參議員訪團 盼為民主韌性貢獻力量

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（中央社記者溫貴香台北8日電）法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐今天抵台。總統府發言人張惇涵表示，葛利歐長年力挺台灣，總統府除表達誠摯歡迎之意，蔡總統並將於9日上午於總統府接見訪團，頒贈勳章表彰其卓著貢獻。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）率領訪團今天上午搭機抵台展開訪問行程，外交部政務次長曾厚仁前往桃園機場國賓門迎接。

張惇涵表示，總統府除表達誠摯歡迎之意，蔡總統並將在9日上午於總統府接見訪團，頒贈葛利歐「大綬卿雲勳章」，表彰並感謝他對台法國會交流的卓著貢獻。

張惇涵表示，這是繼去年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團，以及去年12月法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）訪團後，在短短一年內法國國會第3度組團訪台，再次印證台法關係日益緊密友好。

張惇涵說明，此行也是葛利歐繼2018年之後，第2度訪問台灣。訪團成員包括：法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled），以及海路鐸（Ludovic Haye）共5位跨黨派國會議員。

張惇涵指出，葛利歐長年力挺台灣，為支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL），過去多次向法國政府提出書面及口頭質詢。去年5月，更與參議院友台小組主席李察共同領銜「支持台灣參與國際組織工作」決議案，獲得參議院高票通過，並創下法國參議院通過友台決議案的首例。

張惇涵表示，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享自由、平等、博愛與人權等普世價值，訪問團此行將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注的議題，與台灣各界交換意見；期待透過這次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。（編輯：郭無患）1110608