地政士等專技考試11日舉行 考選部籲注意防疫規定

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（中央社記者陳俊華台北9日電）考選部今天說，11、12日將舉行地政士等13類科專技人員考試，對甄補各行業所需人力極為重要，提醒應考人注意應試重點，並配合指揮中心更新各種管制身分類型及防疫規定，以順利完成考試。

考選部發布新聞稿指出，111年專技人員大地工程技師（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險代理人、保險經紀人及保險公證人等考試，11、12日將在台北、台中、高雄3考區同時舉行。

考選部表示，這次考試計設13類科，涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等領域，都與公共利益及人民生命、財產安全密切相關，對甄補各行業所需人力極為重要。在疫情期間，有賴各考區市政府及相關學校協助，提供場地並動員人力、物力，使考試得以如期舉行。

考選部指出，因應中央流行疫情指揮中心更新COVID-19疫情各種管制身分類型及防疫規定，已配合調整應試限制及相關防疫措施，並於2日公布在考選部網站，提醒應考人注意應試重點，以順利完成考試。

考選部說，考試通知書在國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載，應考人請一併列印及填寫健康關懷表；並可在「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。

考選部表示，鼓勵應考人分流進入考場，考前2小時就可進入考場；進入試區應戴口罩及量體溫，並出示考試通知書、健康關懷表及身分證件，以利工作人員辨別身分。如果身體不適應在試區門口告知工作人員，以便判斷是否安排區隔應試。

考選部說，應考人應憑身分證、護照、居留證或具照片足資證明身分的健保卡、駕照應試；不得隨身攜帶、配戴或使用行動電話、電子穿戴式裝置或其他具有資訊傳輸、感應、拍攝或記錄功能的器具、設備，並不得置放在試場座位四周，關機者亦同，違者依試場規則扣分。

考選部指出，試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟保持通風；冷氣屬服務措施，試場冷氣若故障或跳電而無法立即修復，應考人不得要求更換試場、加分及延長考試時間等。應考人如要使用耳塞，應先接受監場人員檢查，經同意後才可使用。

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考選部表示，請應考人面對疫情發展，在專心準備應試之餘，務請強化自身免疫力，做好個人防護及配合相關防疫措施，並基於「照顧自己、尊重他人」的共好思維，發揮自律精神及同理心。

考選部說，如果有各種限制不得外出的情形，切勿進入試區應試；如果是衛生主管機關規定受防疫管制的應考人，也應主動提前通知考選部，以共同維護參與考試人員的健康與安全。（編輯：郭無患）1110609