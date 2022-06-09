高普考擬減列應試專業科目 朝彈性多元調整

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（中央社記者陳俊華台北9日電）考選部今天說，在維持程序公平的前提下，擬減列高考三級及普通考試應試科目，以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，並研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性。

考試院透過新聞稿指出，考選部在考試院會中，以「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案規劃草案」為題作專案報告，將在維持程序公平的前提下，推動調整檢討方案，減列高考三級及普通考試應試科目，並研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性。

考試院長黃榮村表示，配合時代與環境變遷，國家考試確實應與時俱進，請考選部強化改革論述，與用人機關審慎研議實施步驟及配套措施，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續調整參考，以滿足現代政府人力需求。

考選部指出，面對全球化與新型態教育發展趨勢，綜觀他國政府人力以多元方式進用的制度設計，考量任用端職組職系整併後，部分技術類科面臨與業界人才競爭；高普考試錄取人員是公部門新進人力大宗，應試專業科目應呼應職場環境變遷、業務發展需要，進行彈性多元調整，並與專技人員考試相應類科適度區隔。

考選部與政治大學合作辦理「2021年公務人員高考三級應試者意見調查」，初步統計顯示，約有8成應考人認為現行公務人員考試應試專業科目數過多、超過5成以上應考人認同減列1或2科應試科目不會影響考試鑑別度。顯見多數應考人支持高普考試應試專業科目允宜彈性調整。

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考選部表示，未來如要採行多元考試方式，讓用人機關有機會深入參與選才，宜先減少筆試的應試負擔，才可漸進增加其他考試方式，因此規劃在維持程序公平的前提下，漸進式變革。

考選部說，延續歷次研議結果，規劃這次調整檢討方案，以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，並研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性，以達強化選才效能，甄補現代化政府所需治理人才。（編輯：蘇志宗）1110609