前中選會主委黃石城告別式 賴副總統頒褒揚令

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）前彰化縣長黃石城日前辭世，今天在彰化大村鄉舉辦告別式，副總統賴清德到場頒發褒揚令，賴副總統說，黃石城擔任中選會主委時發揮不偏不倚精神，讓2004年總統大選順利落幕。

黃石城1935年8月27日出生，東吳大學法律系畢業，並獲美國康乃迪克州橋港大學榮譽博士，曾任律師、彰化第9與第10屆縣長、行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委，後擔任台灣傳統基金會董事長。

黃石城今年5月6日辭世，享壽88歲，5月24日移靈回彰化大村鄉祖厝，今天舉行告別式，賴副總統代表總統蔡英文到場頒發褒揚令。

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總統褒揚令指出，黃石城在擔任中選會主委任內，悉力省長民選事宜，協成北高市長選舉，潛心總統副總統選舉，督策依法嚴辦選務，安度國內政治風暴，完善首次政黨輪替。

賴副總統致詞時說，黃石城在擔任中選會主委時，剛好是台灣民主政治最動盪不安的時刻，台灣首次政黨輪替就發生在黃石城擔任中選會主委時，但黃石城順利完成選務，之後2004年總統大選時，政黨對選舉結果有不同看法，各地都有抗爭，也是靠黃石城發揮正義及不偏不倚的精神，讓選務順利落幕。（編輯：唐聲揚）1110610