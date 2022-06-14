傳羅致政選新北市長 民進黨：防疫優先勿臆測

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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北14日電）外傳在英系、蘇系有默契下，民進黨有意推立委羅致政參選新北市長。12日快篩陽性的羅致政今天說，他現在專心隔離，不便受訪，暫不回應選舉相關議題。

民進黨發言人黃世杰說，民進黨作為執政黨，很清楚知道現在民眾最關心疫情變化，防疫是目前最優先工作。民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，目前一切以防疫為最優先，希望各界不要做過多猜想、臆測。

民進黨要推派誰出戰新北市長選舉，成外界關注焦點，內政部長徐國勇、民進黨新北市區域立委吳秉叡及羅致政，都是被點名人選；不過，今天有媒體報導指出，在英系、蘇系的默契下，羅致政出線機率大增。

對此，英系立委羅致政上午受訪時表示，專心隔離，不回應選舉相關議題。

對於新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧今天接受媒體聯訪提到，新北市有很多資深立委，像是吳秉叡、羅致政都已連任好幾屆立委，在國會表現很好，非常了解與支持地方建設，更與在地鄉親有真正的連結，他們都是很好的人選。

蘇巧慧認為，吳秉叡跟羅致政的選區相鄰，不管是新莊或板橋的建設都有很多互動，他們對於地方的熱情、服務，都是作為市長人選最好的特質；上一屆新北市長競選過程中，吳秉叡和羅致政都有志更上一層樓，如果在4年之後能夠由在地立委出馬，對民進黨來說是好事。

至於會支持誰，蘇巧慧說，羅致政、吳秉叡在地方各有擅長，還是要由地方民眾共同決定，而行政院長蘇貞昌是選對會成員，經過選對會充分討論後，蘇貞昌會支持選對會的決定。

蘇巧慧也表示，不只是蘇貞昌的態度重要，市民的態度更重要，大家經過這麼長的選舉經驗都會了解，誰能夠對市政提出好的想法、對現有問題提出解方，這樣的人選才能得到大家支持。

媒體詢問蘇巧慧，是否有參選意願；她說，她現在在立法院只是第2屆，還有很多學習的空間，對於國家政策、地方建設可以出力的地方還很多，會想繼續留在立法院做更多事。（編輯：謝佳珍）1110614