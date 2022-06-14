外交部復辦青年大使計畫 招募30名學生8月赴帛琉

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天宣布恢復辦理「國際青年大使交流計畫」，將募集30位35歲以下的青年學子，在8月下旬前往亞太友邦帛琉訪問5天。即日起至7月15日止受理報名，歡迎符合資格且有興趣了解外交工作的青年學生踴躍報名。

外交部發布新聞稿指出，考量近來各國疫苗施打率已日益提升並逐漸鬆綁國境，為持續提供國際交流機會，外交部今年將恢復辦理廣受歡迎的「國際青年大使交流計畫」，帛琉訪問行程將包括拜會參訪、交流研習、志工服務及文化外交等4大活動，盼藉此協助宣揚台灣正面國際形象，並讓青年學生親身了解政府在友邦推動外交的具體作法。

外交部表示，今年預計籌組30位國際青年大使的全方位團隊，其中20位具備英語宣介專長，10位擁有文化才藝專長，即日起至7月14日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀台灣大專院校及研究所，且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。

外交部表示，帛琉是位於西太平洋的島嶼國家，重視氣候變遷及海洋保育議題，外交部歡迎關心永續發展、環保生態等議題，且具備英語及文化才藝專長的學子踴躍報名，為深化台灣與友邦情誼貢獻心力。

外交部指出，為確保出訪團員及帛琉人民的健康，報名者須配合台灣與帛琉的相關防、檢疫措施，並於報名前完成COVID-19追加劑（第3劑）接種，無法配合者恕不受理報名。倘有進一步疑問，歡迎洽詢承辦人劉先生，電子信箱：cjliu@mofa.gov.tw或taiwanngo@gmail.com；或於辦公時間來電詢問，聯絡電話：（02）2348-2017或（02）2348-2231。

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外交部指出，有意報名者請自「中華民國外交部全球資訊網」（www.mofa.gov.tw）或「外交部NGO雙語網」（www.taiwanngo.tw）下載「外交部111年國際青年大使交流計畫甄選辦法」及相關報名表件；再至下列網站（ https://forms.gle/cF32gEiyFPt3CecT8 ）填妥線上報名資訊；於7月14日前將填妥的報名文件以掛號郵寄至「外交部非政府組織國際事務會」，地址是台北市中正區凱達格蘭大道2號。

外交部表示，自民國98年起辦理「國際青年大使交流計畫」，每年遴選優秀大專院校學生赴邦交國及友好國家訪問交流，因受疫情影響，109年改在國內辦理「後疫情時代青年領導力座談會暨交流之夜」，110年則停辦。本計畫開辦以來已有超過1700名青年學子參與。（編輯：蘇龍麒）1110614