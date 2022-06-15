國民黨擬8/28桃園開全代會 為張善政造勢

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）備戰年底縣市長選舉，國民黨擬8月28日在桃園市舉辦第21屆全國代表大會，黨內人士今天表示，桃園是年底選舉重點區域，盼透過全代會拉抬選情，並帶動各縣市選戰氣勢。

國民黨暫定8月28日於桃園市立綜合體育館舉行全代會，由於適逢年底縣市長選舉，為各縣市長參選人拉抬氣勢，將是重點。

選在桃園召開全代會，為桃園市長參選人張善政造勢、拉抬北台灣選情的意味濃厚，黨內人士今天受訪表示，目前全代會召開時間與地點都是暫定，是否調整，將視疫情變化決定。

黨內人士說，桃園是年底選戰重點，選在桃園舉辦全代會，當然有要為張善政拉抬氣勢的意味，也要展現國民黨收復桃園市的決心；不過，在桃園召開全代會的構想，不是提名張善政後才決定，早在提名前，黨中央就已有這樣的想法。

去年因疫情，國民黨全代會改為分縣市、以視訊連線方式舉辦。今年因年底將舉辦九合一選舉，只要疫情趨緩，國民黨預計以實體方式召開全代會。

年底縣市長選舉，國民黨尚未完成提名的縣市包括苗栗縣、新竹市、嘉義縣、高雄市、台中市、新北市、澎湖縣、連江縣。

台中市與新北市方面，預計由盧秀燕及侯友宜角逐連任；澎湖縣部分，副議長陳雙全有意參選，目前仍處於協調階段，不過，最後由現任縣長賴峰偉競選連任的機會高。連江縣將開放參選，不提名特定人選。（編輯：謝佳珍）1110615