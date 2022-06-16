中國禁台石斑魚 政院：不符規範不排除向WTO申訴

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（中央社記者賴于榛台北16日電）中國宣布禁止台灣石斑魚輸入，行政院今天表示，這不符合國際規範與慣例，縱使石斑魚真的有禁藥，也應該將該批驗出的農、水產品銷毀或退運，而非全面禁運，農委會將持續溝通，不排除向WTO申訴。

中國海關總署動植物檢疫司10日指出，台灣石斑魚多次檢出禁用藥物且土黴素超標，自13日起暫停台灣石斑魚輸入；另外，中國15日也以台灣冷凍白帶魚包裝上檢出COVID-19病毒為由，要求禁止進口一週。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，國際經貿除要遵守國際規範與慣例，也要有足夠事實跟科學證據，但中國片面禁止台灣農、水產品輸入，並不符合國際規範。

他說，就算石斑魚真的有禁藥，中國也應將該批驗出的農、水產品銷毀或退運，而非全面禁運，目前農委會將持續溝通，若無法解除禁運，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

羅秉成指出，這不是單純的經貿關係干擾，而是有政治干預的空間存在，中國應回到國際規範、講求科學證據才是正道，這也是雙方經貿往來起碼的條件跟基礎，而非用政治干預正常經貿關係。

中國1年多來已數度片面禁止台灣農、水產品，羅秉成指出，這顯現過度仰賴單一市場風險高，中國政治干預正常經貿關係，可能會影響農漁民權益，因此農委會過去幾年努力拓展外銷市場，水果輸出到大陸的比例已經從原來的85%，逐年降低至41%。

他也說，各部會對中國假藉各種名義干擾、打壓對中輸出的農、水產品皆有以待之，整體策略是分散市場，針對單一項目的農、水產品也會視情形提出因應跟準備。

羅秉成強調，保障食品安全不分國際，輸出到中國的產品，安全把關一定也是最高標準，保證消費者食用到符合安全標準的產品，不會有差異。（編輯：林淑媛）1110616