蒲亭貶損台灣主權 外交部嚴正抗議

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）俄羅斯總統蒲亭昨天與中國國家主席習近平通話中提到，反對任何勢力藉台灣問題干涉中國內政。外交部今天表示，從台北及駐俄代表處，向俄國表達嚴正抗議立場。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時指出，蒲亭（Vladimir Putin）與習近平通話中表達，反對任何勢力藉香港、新疆、台灣等問題干涉中國內政，針對俄國相關言論，台灣表達嚴正抗議，對於任何發表貶損中華民國主權的不實表述，外交部都予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從來沒有一天統治台灣，只有經過台灣人民自由選舉出來的政府才能代表台灣人民，中國政府持續散播台灣是中國的一部分或台灣議題屬於中國內政等虛構言論，只會招致台灣人民的唾棄和不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

歐江安表示，面對中國政府長期對台複合式威脅，政府與民眾本著自助人助決心，全民團結一致抵禦中國對台的文攻武嚇，政府將持續強化與民主陣營合作，爭取理念相近國對台支持，台灣的自由民主、人權法治對全球和平穩定發展具有重要貢獻，這是抗衡中國進行威權擴張的利器。

歐江安指出，台灣會與理念相關國家緊密合作，厚植國際正義力量與善的循環，堅定捍衛自由民主普世價值與以規則為基礎的國際秩序，嚴防威權擴張與非法武力威脅對全球民主秩序與和平穩定造成的危害。

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對於媒體詢問外交部是否已採取具體行動表達抗議，歐江安表示，外交部從台北及駐俄代表處，已經清楚向俄國表達台灣嚴正立場。

外交部14日也曾針對俄羅斯貶抑中華民國主權的言論表達嚴厲譴責，外交部表示，俄羅斯總統辦公室第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）12日於俄國媒體發表文章，文中稱「中國台灣」（Chinese Taiwan）不是可以拿來討價還價的說法，外交部對此表達嚴正抗議，嚴厲譴責這種漠視事實、曲意貶損中華民國台灣國家主權的不實表述。（編輯：蘇志宗）1110616