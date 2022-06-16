官員捲入綠能蟑螂弊案 監院糾正文資局

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院今天說，文化部文化資產局前局長施國隆任用廉政風險人員蕭銘彬辦理採購業務、蕭銘彬更收受賄賂857萬元，核有重大違失，監院已通過彈劾施國隆、蕭銘彬，今天並糾正文化資產局。

彰化檢方去年調查彰化離岸風電工程「綠能蟑螂」索賄案，發現蕭銘彬涉嫌圖利特定廠商，前後收賄新台幣857萬元，將其起訴。

監察院透過新聞稿指出，為達成2025年非核家園目標，發展綠能產業，離岸風力發電是政府大力推動政策之一，各部會都積極配合中央政策。經調查發現，水下文化資產保存法104年12月公布施行後，離岸風電開發商在環評前，需將水下文化資產調查報告，送到文化部文化資產局審查。

調查指出，文資局前專門委員兼秘書室主任蕭銘彬竟利用辦理水下儀器採購案、雲端火災預警採購案，向廠商期約、收受賄賂，更透過向離岸風電開發商推薦廠商撰寫水下文化資產調查報告，以賺取報酬、並從中獲取賄賂。

調查報告表示，施國隆明知蕭銘彬遭檢舉已列為廉政風險人員列管，仍將蕭銘彬調回主辦採購事務，且這些採購都由施國隆核定，造成高達1400餘萬元公帑損失等情形。

經葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查相關事證後，認已嚴重敗壞國家文官及政府形象，核有重大違失，經監察院彈劾審查會7日審查，全數通過彈劾，已移送懲戒法院審理；監察院教育及文化委員會今天通過調查報告，糾正文資局。

糾正案文指出，文資局限期風場開發商，需在2週內函送水下文資調查報告審查在先，其水下文化資產審查專案小組又自行決定8家優先輔導的風場，排除其餘14家未列入者，進入下次會議審議的權利在後，導致有心人可上下其手牟利。

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糾正案文表示，文資局承辦單位又將未列入優先輔導的風場排入會議審查，除顯示優先輔導機制流於恣意，凸顯承辦單位竟掌有調查報告是否排入會議的生殺大權等，使政府大力推動離岸風電政策嚴重受挫，核有違失。

糾正案文也說，文資局未依審議會決議，詳細評估並進行管理維護計畫，也未衡量實際需求就辦理水下儀器設備的採購程序，對於其細項規格及單價金額都未善盡訪商事宜進行審查，漏未察覺預算浮編高達近4成，任由承辦單位簽辦招標，導致公帑損失，且決標金額達830萬餘元的多波束聲納（MB），交貨至今都未使用，已在文資局倉庫閒置4年6個月等，核有疏失。（編輯：翟思嘉）1110616