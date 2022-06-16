鄭宏輝：新竹市長提名 尊重黨布局及主席決定

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（中央社記者賴于榛台北16日電）有意角逐新竹市長的行政院顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝今天在臉書貼出他與總統蔡英文、民進黨立法院黨團總召柯建銘的合照，並表示新竹市長提名將尊重黨的布局及黨主席蔡英文的決定。

鄭宏輝說，始終將新竹市民放在心中最重要的位置，兢兢業業思考規劃市政沒有鬆懈，因此民調從去年至今，他屢屢得到最高支持度，但政治不是一人之任，而是眾人之事。

他表示，這幾天，蔡總統、柯建銘與他深談，言詞懇切，表達認同他的長期經營與高民意支持；但同時，他也理解蔡總統對於整個北台灣桃竹提名的顧慮。

鄭宏輝說，新竹市長提名的問題，如果最後獲黨提名，他必全力以赴，而若黨基於北台灣整體布局，考量選擇其他人選，他也將完全尊重，盡心輔選，「走到這裡，我同意也接受，尊重黨的布局、尊重主席的決定」。

他表示，從爭取民進黨提名參選新竹市長開始，便主張「團結、勝選」，希望所有支持民進黨、支持他的朋友，一定要團結、努力，守護新竹市的進步、守護新竹市民的幸福生活。（編輯：蘇志宗）1110616