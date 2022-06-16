立院休會拚國會外交 游錫堃擬訪捷克

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（中央社記者范正祥、郭建伸、蘇龍麒台北16日電）立法院進入休會期間，過去兩年因為疫情影響，立委出訪行程受阻，今年則包括立法院長游錫堃等人都規劃出訪。立法院人士透露，游錫堃規劃訪問歐洲，包括捷克等國，詳細時間與訪問地點，確定後就會對外公布。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）曾於2020年9月1日到立法院演講，當時就當面邀請立法院長游錫堃訪問捷克，游錫堃也說，等疫情結束後，他會尋找適當時機前往。

維特齊返國後還幾次寫信提及此事，後來因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊張，游錫堃暫時沒有機會回訪捷克。

因疫情在全球與台灣延燒，游錫堃2020年就任立法院長後，都還沒有機會出訪。由於日前朝野協商時，朝野各黨團都傾向6月休會後不開臨時會，因此成了游錫堃出訪的大好時機。

立法院人士透露，游錫堃擬訪問歐洲，重點行程當然是訪問捷克，但因為詳細的行程與時間都還在規劃當中，目前一切都還沒有定案，有媒體報導所謂7月下旬出訪，也都只是揣測，相關行程定案後，就會盡速對外公布。

過去立法院休會時，常見朝野立委出國，推動國會外交或增進與當地政要、學界、僑胞互動；近2年雖然受到疫情影響，朝野立委出訪減少，但大多轉向視訊活動交流。

目前不只游錫堃有意出訪，立法院6月休會後，已經有跨黨派立委訪問團，包含無黨籍立委林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、時代力量立委王婉諭，以及台灣民眾黨立委邱臣遠，組團出席民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）9、10日舉行的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）。

立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長、民進黨立委邱志偉，過去曾在立陶宛任教。他說，美國與立陶宛今年逢建交百年，兩國國會互相交流，台灣因與兩國都有情誼，因此主動邀請台灣國會派代表參加；由於他是台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長，目前規劃將在7月上旬前往立陶宛交流。

邱志偉也提到，目前也規劃7月底拜訪加拿大國會及主管CPTPP部門，希望藉由國會的彈性角色爭取加拿大支持。

民進黨立委林靜儀受訪表示，2018年曾有立院訪團前往波蘭國會參訪，之後彼此都持續互訪交流，但2020年後因疫情影響沒有互訪；由於她是台灣與波蘭國會友好聯誼會會長，盼維持互訪慣例，目前規劃6月底前往波蘭進行國會外交，而波蘭境內有許多烏克蘭難民，這次行程也會拜會相關民間社團。

民進黨立委許智傑是台灣斯洛伐克國會聯誼會會長，他表示，斯洛伐克國會議員日前訪問台灣，斯洛伐克大使認為打鐵趁熱，希望台灣盡快回訪交流，希望此行能與斯洛伐克國會更熱絡，不過可能跟波蘭團同行，詳細時間還在確認。

民進黨立委洪申翰也將代表台灣西藏國會連線出席在美國華府舉辦的世界國會議員西藏大會。他表示，本屆大會聚焦西藏高原的環境變遷議題，並與其他國家國會議員交流氣候變遷作為。

國民黨立委陳以信也預計陸續前往英國國會、歐盟議會與新加坡國會訪問，但他說，會面人員不宜事先公布。（編輯：林興盟）1110616