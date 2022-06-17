藝人郭彥均道歉 蘇貞昌：本來就不是針對個人

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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）藝人郭彥均昨天發文道歉，行政院長蘇貞昌今天表示，這件事情本來就不是針對藝人個人，而是對外部一直利用假訊息，同一時間發假訊息製造社會紛亂，以打擊防疫，非常不當。

藝人郭彥均5月發文轉述醫護朋友對話描述「小孩愈來愈慘」，他昨天說，當時是認為COVID-19疫情下每個人都很辛苦，盼給醫護支持與鼓勵，但發文不夠謹慎造成誤會，會深刻檢討。

行政院長蘇貞昌今天視察嘉南大圳濁幹線與北幹線串接工程時接受媒體聯訪，關於藝人郭彥均道歉發文不夠謹慎，他表示，這件事情本來就不是針對藝人個人，而是對於外部一直利用假訊息，在國外設各種帳號，同一時間發假訊息來製造社會紛亂，以打擊防疫工作為目的，非常不當。

蘇貞昌指出，這是大家一起要對抗製作假訊息的外部勢力，以及對抗病毒，大家不是彼此對抗，也呼籲大家一起對任何未經查證的訊息，不要亂傳，以免影響防疫工作，大家應團結對抗疫情，尤其這2年多來台灣民眾團結一起，目前大家已經要走入正常生活的最後關鍵，更需要大家一起合作。

另外，對於立委質疑黑心快篩公司和食藥署的關係很好，蘇貞昌說，對於任何疫苗、醫材，食藥署都依據科學，以法律嚴謹地審查，保護民眾的健康不遺餘力。但有任何黑心不良廠商，以不符合標準的其他廠牌來混充不法行為，政府一定基於保護民眾健康，嚴查、嚴辦，因此，請不要混淆，反而應該要追究不法的商人，防制魚目混珠的行為，才能保護民眾健康，並做好防疫。（編輯：黃世雅）1110617