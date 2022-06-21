談金廈大橋 蔡壁如：金門想要和平繁榮

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（中央社記者郭建伸台北21日電）台灣民眾黨主席柯文哲提出興建金廈大橋主張引發熱議。民眾黨立委蔡壁如今天表示，金門人想要和平繁榮，廈門人羨慕台灣自由民主，總統蔡英文擔任陸委會時曾開放小三通，認為此事為何不能討論。

媒體報導，柯文哲18日前往金門為黨內全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，談到對於兩岸之間的緊張氣氛。他認為中國大陸廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

民眾黨日前發起全台大眾走行腳活動，為年底九合一選舉、18歲公民權複決暖身，活動於17日從金門展開。

蔡壁如今天受訪時被問及金廈大橋議題。她表示，這幾年因疫情關係，小三通不通，金門經濟活動減少8、9成，且今年爆發Omicron疫情，到金門觀光的旅客甚至少一半。

蔡壁如指出，她上週去金門展開大眾走行程後，感想是金門人非常想要和平繁榮，也感受到廈門人羨慕台灣的自由民主。

蔡壁如表示，總統蔡英文過去擔任陸委會主委時開放小三通、民進黨執政時曾討論過金馬劃設非軍事區，此事為什麼不能討論。

此外，蔡壁如今天偕多名黨籍公職參選人舉行「串連全台大眾走行動，民眾黨邀全民尋眾」記者會，並公布民眾黨的吉祥物「眾寶」及相關文創小物。

蔡壁如表示，7月將啟動全台尋眾寶計畫，民眾可以到各地方黨部領取一張尋寶圖，完成特定社群活動的任務，拍照打卡發出公開臉書文，即可到各黨部蓋章認證，集滿不同的據點就可擁有抽獎資格。（編輯：翟思嘉）1110621