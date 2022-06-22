地方消防人力擴編未符進度 監院促內政部改進

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監察院今天說，內政部消防署研訂「充實消防人力推動計畫」，107年函請地方政府，逐年擴編消防機關員額，但實施情形尚未符進度，監察院要求內政部協助、督促地方政府及消防署檢討改善。

監察院透過新聞稿指出，內政及族群委員會審查通過監委浦忠成、葉大華、林文程及張菊芳所提調查報告。監委指出，地方政府消防機關編制員額，因受限地方財政拮据等因素，無法即時配合擴編，造成所屬消防人力不足，以致重大災害發生時，造成民眾生命財產重大傷亡。

調查報告表示，內政部為解決問題，訂定「充實消防人力推動計畫」，辦理期程為107年到117年間，以辦理一般性補助款考核計算時，列為「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核」方式，鼓勵地方政府每年至少增補600名基層消防人力為目標。

調查發現，但截至110年底，雖地方政府消防人力已有增加，尚有增補人力結果不如設定進度，預算∕編制員額比達90%以上機關已有11個地方政府，且已滿編5個地方政府中，只有台中市及新竹市已規劃辦理擴增編制員額。

監委指出，台南、彰化、南投三個縣市政府，第一線消防員額懸缺多時未遴補，未充分運用預算員額等狀況，亟待內政部督促、協助地方政府積極改善，以達計畫的預定目標。

另外，調查也發現，消防署所屬部分港務消防隊，存在預算∕編制員額比率偏低問題，4港務消防隊計設有16分隊，110年10月每日可執勤外勤人力未達5人者，就有11分隊，占比達68.75﹪，不符合出勤人力標準情形。

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監委表示，港務消防隊組織通則所定的各港務消防隊編制員額，從92年起已無法鍥合港務消防人力配置所需，造成高雄港務消防隊長期運用其他港務消防隊預算人力，以因應業務增長需求。

監委指出，消防署無視港務消防隊人力不足窘境，持續以業務歷練為名，調用港務消防人力到署支援，並非妥適。內政部應配合行政院組織改造作業，儘速推動修正內政部消防署組織條例修正，以免長期不合理現象持續存在。（編輯：郭無患）1110622