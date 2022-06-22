民眾黨提11人參選台中市議員 盼提供更好選擇

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台灣民眾黨台中市黨部今天表示，台中市將提出11名市議員參選人，屆時會衝擊台中市議會選情，為台中市民擺脫藍綠，提供一個更好選擇。

台灣民眾黨台中市黨部今天召開記者會，對外宣布台中市提名的11席市議員參選人名單，黨內選戰小組召集人蔡壁如也到場出席；蔡壁如表示，台中市沒有市長候選人，不會有藍白合問題。

民眾黨台中市黨部主委郭達鴻會中表示，台中市民對政治敏感度較高，且中間選民比例相對多，這些都是造就過去台中市選情藍綠兩黨都無法獨霸的原因。

郭達鴻說，台中對民眾黨來說是一個很好的戰場，只要能夠獲得台中市中間選民認同，民眾黨就能在市議會贏取關鍵席次，力拚藍綠兩黨議會不過半，讓民眾黨可以擔任關鍵少數，為台中市議會注入新的活力。

蔡壁如指出，台中市目前黨內已經正式提名9名市議員參選人，包括西屯區張仲翹、南屯區洪鑫任、北屯區邱于珊、中西區許瑞宏、東南區林俊凱、大里霧峰區江和樹、大肚烏日龍井的魏嘉慶、太平區葉諾凡及雅潭神區張睿倉。

蔡壁如說，這幾名參選人雖然知名度上，可能不如藍綠兩黨參選人，但因為沒有地方派系包袱，也不受限於意識形態，經過黨內初選評鑑後，確認都是肯為民眾付出與服務的優秀人才。

另外，台中市北區與平地原住民的市議員人選，蔡壁如表示，預計今天經地方評鑑後決定人選，分別是北區提名人林欣德、平地原住民提名人洪志明，屆時台中市11名參選人將會衝擊議會選情，為台中市民擺脫藍綠，提供一個更好選擇。（編輯：陳仁華）1110622