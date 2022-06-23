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保訓會：化解公務員與機關紛爭 97.67%調處成立

2022/6/23 16:50
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（中央社記者陳俊華台北23日電）保訓會今天說，可透過類似「和解」的精神，以「調處」機制擔任公務員與機關間的橋梁，和平解決紛爭。近10年調處案215件，以懲處事件最多，調處成立達210件，成立比率達97.67%。

考試院透過新聞稿表示，上午院會中，公務人員保障暨培訓委員會以「公務人員保障事件調處制度與案件分析」為題，進行業務報告。

保訓會說，公務人員的權益保障，除依法提起救濟外，還有「調處」機制，由保訓會擔任公務人員與機關間的橋梁，促成雙方溝通歧見，儘速定紛止爭。

據保訓會統計，101年到110年保訓會依職權進行調處案件計215件，調處案件類型以懲處事件最多，幾近80%；調處成立達210件，成立比率達97.67%，展現保訓會積極促進機關內部和諧與互信的功能。

保訓會表示，調處機制類似行政訴訟「和解」的精神，在不違反現行法規與公共利益前提下，保訓會得依職權或當事人的申請發動調處，促成雙方各讓一步，和平解決紛爭。

保訓會說，調處成立後應作成調處書，以終結審理程序，調處書同決定書有拘束各關係機關的效力；如調處不成立，則應繼續保障事件的審理及決定，不致影響當事人權益。

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考試院長黃榮村表示，保訓會職掌公務人員權益救濟事項，應秉持公正、和諧及效能的核心價值，除精進保障事件審議機制外，也應充分發揮調處的功能，期許保訓會未來善用調處機制，積極維繫公務員與機關間和諧互信，創造公務員與行政機關雙贏的機會。

保訓會主委郝培芝指出，保訓會站在保障公務員權益的立場，除規劃保障制度相關政策，使公務員獲得合理保障外，弭平公務員與機關爭執，促進機關內部和諧，也是保訓會重要使命。（編輯：林興盟）1110623

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