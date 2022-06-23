吳釗燮趣談外交部新風氣 籲外交官要能被虧

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）國合會Podcast近日專訪外交部長吳釗燮，分享外交工作心得。吳釗燮說，他上任後致力改變外交部風氣，年輕人都可對他「沒大沒小」，外交部最新流行語是「你得kui-de-ble，才能credible」，意即「要能被虧才可靠」。

國合會Podcast「欸（AID），來自台灣援外的聲音」專訪兼任國合會董事長的吳釗燮。他表示，外交部傳統官僚體系比較深，例如以前有部電梯是專屬部長使用，他上任後認為「哪有這種事」，立刻取消這個規定。

吳釗燮說，現在外交部長官、部屬的隔閡不像以前那麼深，因此發明了新單字kui-de-ble，就是可以被虧，不論當到次長、司長，只要EQ好被虧都沒問題，但有的人虧兩下就快崩潰，他認為外交體系要有這個新氣象才能發揮出智慧與潛力，這個新單字用在外交部很適合。

吳釗燮說，他的紓壓方式除了跟同事「虧來虧去」，還有周末去傳統市場買菜親自下廚，準備未來一周晚餐的主食。他表示自己留學時曾在中餐館打工，會做很多花俏的菜，但現在認為烹飪訣竅是保持原味最美味，例如新鮮的魚或海鮮，最好吃的方法就是清蒸或清煮。

吳釗燮表示，台灣透過技術團直接嘉惠友邦人民的援助方式，深受友邦肯定，他先前去諾魯參加太平洋島國論壇時，聽到其他國家外交官說要貢獻1000萬美元，台灣當時準備200萬美元的醫療協助，他原本講的有點愧疚，但會後邦交國元首反而對他說，台灣的捐助最實際。

吳釗燮表示，其他國家透過聯合國等組織捐助幾千萬美元，但經過層層關卡，最後真正能撥給邦交國的協助變得很少，申請時還要經過一次次填表等繁雜手續，讓邦交國認為，台灣這種直接跟邦交國政府洽談、直接嘉惠人民的援助更重要。

談到上任後面臨多次斷交風暴，吳釗燮坦言，外交部上下都非常痛心，但他相信努力過會留下足跡，例如台灣在布吉納法索一塊屯墾區曾留下「綠色奇蹟」美談，後來他見到非洲某國重要人士來台，對方好奇為何布吉納法索以前跟該國一樣貧瘠，現在卻能出口糧食，得知是台灣農耕隊的幫助，立刻也想複製台灣經驗。

吳釗燮認為，外交工作最終要讓民眾有知的權利，但尚未成熟前要潛伏耕耘，例如跟美方爭取軍購，美方宣布時，民眾會知道政府買到什麼東西，但協商過程不適合對外講，否則會有見光死的問題。

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對於疫情下的邊境管制，吳釗燮坦言非常有感，他以前一年出國5、6次，現在很多行程改為視訊通話。他打趣，以前外交部接外賓是每天在接，接到都「有點麻木」了，現在訪賓只能以外交泡泡來，外賓變少，大家都覺得很重要，例如透過凸顯捷克、瑞典等幾個重要訪團意義，民眾更深刻感受到台灣與這些國家雙邊關係的進展。

吳釗燮也鼓勵年輕人多報考外交部，或參與國合會服務，他表示外交部以前都是政大外交系的天下，現在傳統已被打破，雖然他出身政大，但看到各個學校不同背景的人來外交部發揮，覺得很開心。（編輯：蘇龍麒）1110623