李明哲原訂華府感恩之旅 因美國防疫規定卡關

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（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）遭中國囚禁5年的NGO工作者李明哲原訂今天赴美進行「感恩之旅」，拜會國會及行政部門，並出席華府下週國際宗教自由峰會。但他接種的中國COVID-19疫苗不被美國承認，申請豁免今天遭拒。

對華援助協會會長傅希秋今天告訴中央社記者，李明哲原訂6月23日至7月10日訪問華府、德州，參加下週登場的國際宗教自由峰會，也計劃拜會美國國務院、國會議員、美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）及民間機構等，感謝他們先前的支持。

不過，傅希秋指出，由於李明哲在獄中接種的中國智飛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不在美國入境核可疫苗名單上，即使美國在台協會（AIT）出面協助申請豁免，仍遭美國疾病管制暨預防中心（CDC）拒絕。

傅希秋感嘆，李明哲打了3劑疫苗，仍被CDC拒絕入境，「也沒解釋什麼理由，就是一句話否決」。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年和「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，直到今年4月期滿獲釋返台。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當時還特別推文表達祝賀之意。

傅希秋說，這原本是李明哲出獄後首次出國，他希望現身鼓勵國際社會，繼續為中國良心犯發聲，因為他親身見證過，每次國際呼籲都對改善他在中國監獄生活有很大幫助。

傅希秋表示，台灣護照持有者，一般上網申請美國「旅行授權電子系統」（ESTA）即可，但因為李明哲在登記時誠實回答自己曾被中共逮捕、判刑，觸發需要親自去AIT面談簽證的程序。

傅希秋指出，AIT非常配合，特案為李明哲安排21日第一個面談，也迅速發給他簽證，看到他接種的COVID-19疫苗不在名單上，也為他申請豁免，可惜仍遭CDC否決。他說，之後會再積極思考解決方案。

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自去年11月起，所有外籍旅客須完整接種獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准或世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上疫苗，才得以入境。

根據CDC官網規定，僅少數族群能在未完整接種疫苗下入境美國，包括未滿18歲孩童與青少年、患有疫苗接種禁忌症民眾、因緊急或人道因素須赴美、訪美被國務卿等視為符合美國國家利益、來自疫苗完整接種率10%以下的國家且持非旅遊簽證的民眾等。（編輯：楊昭彥）1110624