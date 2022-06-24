促18歲公民權過關 時代力量串聯全台參選人宣傳

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18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行，時代力量立委陳椒華（前中）、邱顯智（前左1）、王婉諭（前左4）24日與公職參選人等舉行記者會表示，將透過街講掃街宣傳18歲公民權理念，呼籲民眾11月出門投票。中央社記者謝佳璋攝 111年6月24日

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（中央社記者郭建伸台北24日電）18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。時代力量主席、立委陳椒華今天偕黨籍立委與公職參選人，宣示將串聯全台，透過街講掃街宣傳18歲公民權理念，呼籲民眾11月出門投票。

陳椒華今天偕台灣青年民主協會理事長張育萌、黨籍立委邱顯智、王婉諭、桃園市議員簡智翔以及公職參選人舉行「時代力量18歲公民權宣傳列車啟動」記者會。

陳椒華表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，更是時代力量重要的憲改主張，立法院這會期通過18歲公民權修憲案，凸顯這議題具有高度民意共識。

根據現行修憲程序，陳椒華指出，這次公民複決需要超過965萬同意票的超高門檻，比起台灣任何一次總統大選勝選者的得票數都還要高出許多，需要全民一起幫忙。

王婉諭表示，這次18歲公民權公民複決的門檻極高，所以今天時代力量站出來，邀請民眾積極出門投票，讓18歲公民權順利通過；18歲公民權修憲複決案只是第一步，時代力量一直主張的下修修憲門檻、廢考監、基本權入憲等議案，未來也會持續努力。

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邱顯智強調，18歲公民權在台灣遲到太久，與世界各國趨勢嚴重脫節；時代力量啟動18歲公民權宣傳列車，結合各地方公職參選人，力求年底的公民複決順利通過18歲公民權修憲。

另外，張育萌指出，時代力量在2020年大選期間，就表態支持18歲公民權，時代力量立委進入國會後更持續以行動支持，呼籲其他政黨也應要求地方公職參選選人，宣傳18歲公民權修憲複決。（編輯：楊凱翔）1110624