電價看漲 藍黨團籲凍漲民生用電、綠黨團拋4主張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（圖）等人24日召開記者會，說明台灣電價及發電情況，並表示不論電價是否調整，黨團要求一定要照顧民生、穩定物價、節約能源及強化電網。中央社記者謝佳璋攝 111年6月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北24日電）電價是否調漲備受關注。國民黨立法院黨團今天呼籲凍漲民生電價、政府給予中小企業電價補貼；民進黨團則表示，不論電價是否調整，一定要照顧民生、穩定物價、節約能源及強化電網。

國際燃料價格居高不下，由於台灣電力公司虧損擴大，電價調漲機率頗高；目前台電已準備多個方案，包含只漲工業等用電大戶、每月用電達700度或1000度住宅等，兼顧緩解財務壓力與民眾物價衝擊，待6月27日電價審議會拍板決議。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長鄭正鈐和洪孟楷、立委費鴻泰出席，關切電價是否調漲，並質疑政府能源政策。

費鴻泰等國民黨立委質疑，正值國人遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延之苦，此時台電又給了全民「一記悶棍」，也就是電價調漲議題。

關於電價調漲與否，曾銘宗說，國民黨團有兩點要求。第一點，黨團主張民生用電不要調漲；第二點，黨團要求政府給予國內154萬家中小企業電價補貼。

提及能源政策，洪孟楷說，供電不穩必須馬上處理，安全和穩定的能源供給是現在首要的急迫性問題。另外，鄭正鈐質疑，能源政策荒腔走板，必須好好檢討。

李德維認為，「躁進廢核」的代價就是全民買單，現在台灣沒有穩定的能源政策。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副書記長林楚茵今天召開記者會，說明台灣電價及發電情況，也表示不論電價是否調整，黨團要求一定要照顧民生、穩定物價、節約能源及強化電網。

鄭運鵬指出，台灣無自有能源且低電價，而且與亞洲鄰國電價相比，台灣每度電為新台幣2.38元，日本則為3.65元、韓國2.55元、菲律賓4.61元、香港為4.70元。

他指出，台灣的民生電價高於工業電價，根據媒體報導，台灣的住宅用電電價為每度2.55元，全世界第4便宜，工業用電則是2.44元，全世界第6便宜。

鄭運鵬表示，台灣的公用售電業為台電專有，因此當台電發生虧損時，就是全民買單，而這幾年原物料、運費成本增加，台電有大幅虧損，如果讓用電少的人去補貼用電高的人，這不利節電也不公平。

記者會上，鄭運鵬也提出資料，說明今年度各國電價波動幅度，例如美國電費較去年調漲12.9%，中國電費則是漲至上限的20%，日本東京電力調漲32.6%等。

對於電價調整部分，鄭運鵬說，黨團要求一定要照顧民生用電，考量在疫情狀況下，內需產業或小家庭在生活上的確有些困難，贊成民生用電可以不調整；此外，也要穩定物價及節約能源。

鄭運鵬表示，黨團特別要求台電與經濟部必須要強化電網，並且要高度避免無預警跳電或停電，一定要給民眾信心，不要讓1、2起跳電事件被放大，造成社會恐慌與不滿。

鄭運鵬說，電價漲價與否，不是民進黨團說的算，這是電價審議委員會的權責，但不論結果如何，審議時必須注意黨團所提的這些主張，並且要講得出道理。（編輯：楊蘭軒）1110624

國民黨立法院黨團24日召開記者會，黨團總召曾銘宗（中）、立委費鴻泰（右）等人出席，質疑政府能源政策，並主張民生用電不要調漲。中央社記者謝佳璋攝 111年6月24日