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拜習將對話 外交部：目前無具體時程、持續掌握

2022/6/28 12:37
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（中央社記者黃雅詩台北28日電）外交部今天表示，外交部注意到美國白宮國家安全顧問蘇利文在七大工業國集團（G7）峰會期間提到，美國總統拜登與中國國家主席習近平在未來幾週內將有機會互動，目前尚沒有具體時程。

外交部今天舉行例行記者會，副發言人崔靜麟回應媒體詢問有關拜習對話時表示，外交部一向密切關注美中高層互動的情形，台美互信良好，溝通管道暢通，美方過去都會就美中互動的狀況向台灣做簡報，外交部將持續掌握相關發展。

路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）27日在德國舉行的G7峰會期間表示，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平預料會在未來幾週內進行對話；拜登本週也「很有可能」與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。

路透社報導，蘇利文並提到，北大西洋公約組織（NATO）與七大工業國集團成員國對於中國構成的挑戰，觀點愈來愈一致。（編輯：楊凱翔）1110628

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