台開將下市 立委籲政府保障投資人權益

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台開公司股票將於8月4日終止上市。民進黨立委趙天麟（左）28日偕陳情人在立法院舉行記者會，呼籲金管會等政府相關部門能有更積極作為，維護廣大投資人權益。中央社記者王飛華攝 111年6月28日

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（中央社記者王揚宇台北28日電）台開公司股票將於8月4日終止上市。民進黨立委趙天麟今天偕陳情人召開記者會，希望相關單位要保障廣大投資人權益，也呼籲投保中心盡速依法訴請法院裁判解任董事長及相關董事。

受邀出席記者會的財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心組長黃建中說，會受理任何一個申訴與檢舉，但投保中心是財團法人，並沒有調查權限，因此相關動作待事證或訴訟較明確、個案不法情事較明顯時才會進行。

台灣土地開發公司因頻頻退票遭金融機構拒絕往來，台灣證券交易所24日宣布，台開公司股票將於8月4日終止上市。

對此，趙天麟今天與陳情人在立法院召開記者會指出，台開公司於民國110年4月1日，因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，及110年度財務報告、111年度第1季財務報告無法依限申報，財報屢有問題，卻僅被裁罰2次、共計新台幣48萬元，這如何落實公司治理。

趙天麟等人指出，對於台開2次的私募案，有3席獨立董事在董事會中，提出反對或保留意見，但台開董事會仍決議通過，這如何保障廣大投資人權益。

趙天麟說，任何公司都不能視國家公權力於無物，股東們也對台開公司提告，表達他們的權益遭受損害，這也是社會關注案件，希望政府相關部門能有更積極作為，維護廣大投資人權益。（編輯：林興盟）1110628