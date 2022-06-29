談選情 柯志恩：努力炒熱選情 防綠試圖降溫

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）代表國民黨參選高雄市長的智庫執行長柯志恩表示，依高雄市近來選舉數據及資料研判，國民黨與民進黨有約28萬至32萬票落後差距，須努力炒熱選情、催票，防止執政的對手試圖降溫。

柯志恩接受中央社記者訪問表示，黨內依高雄市近年市長、總統、罷免前市長韓國瑜等選舉投票，及群眾、網路仇恨值等大數據研判「國民黨落後民進黨約28萬至32萬票」。

柯志恩說，前高雄市長韓國瑜就任不久，很快就離開高雄參選總統，導致市民對國民黨的不信任，也是這次國民黨的候選人必須概括承受的。這次高雄市長選舉比以往更艱困，必須努力消弭這種不信任感，懇請市民再給國民黨一次機會。

她表示，「見面三分情」，以往選舉要盡量接觸民眾，但這次因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，無法多跟民眾接觸、見面，因此要有新的作戰思維和方式。

柯志恩說，距離年底選舉，時間不多，疫情也讓選舉增添變數，加上現任的對手有執政的優勢及資源，選舉團隊面臨很大挑戰，但團隊成員都很年輕、很有想法，將以創新的方式打選戰，搭配陸戰組織，希望炒熱選情，讓更多人出來投票。

柯志恩指出，之後也會跟議員共商選舉策略，一起把選情炒熱，這樣才能保住議員席次、衝高得票。她認為，對於爭取連任的對手、民進黨高雄市長陳其邁方面，一定會希望選情冷；但挑戰者希望選情熱，就像「燒冷冰」一樣，看冷或熱，誰占上風。

她並表示，黨中央宣布提名她參選高雄市長後，會24小時內到高雄備戰，與地方藍營整合，擬定作戰策略，團結一搏。（編輯：孫承武）1110629