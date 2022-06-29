綠委參訪中東歐 赴烏克蘭基金會關注難民問題

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（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院正值休會期間，多名民進黨立委目前正訪問中東歐國家，並造訪烏克蘭基金會等地，了解基金會如何運作及照顧避難到波蘭的烏克蘭難民。

民進黨立委林靜儀、許智傑、林楚茵、莊瑞雄、王定宇、沈發惠等人，組成波蘭、匈牙利、斯洛伐克參訪團，於26日晚間啟程。身為立法院台灣與斯洛伐克國會聯誼會會長的許智傑透過臉書，貼出在街頭作勢用腳踹「普特勒普丁和希特勒的合體)」看板的影片，呼應「希望普丁快倒、俄烏戰爭快結束」。

參訪團成員、民進黨立委林楚茵在臉書撰文表示，她與訪團造訪距離華沙車程約4小時的烏克蘭基金會，也在外交部駐波蘭大使陳龍錦陪同下，了解基金會如何運作及照顧避難到波蘭的烏克蘭難民。

林楚茵指出，烏克蘭基金會在烏俄戰爭開打前，就開始協助烏克蘭難民融入波蘭生活。戰爭爆發後，更積極協助湧入波蘭的大量難民，其中最重要的就是語言學習與孩子教育銜接的幫助；另外，法律諮詢服務也是其中一個重要工作，因為如何取得身分，也是被迫到波蘭避難烏克蘭人最需要幫助的地方。

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林楚茵說，拜會結束前，有一位負責協助組織志工服務的女士來找她聊天，介紹自己身上的衣服，是一位烏克蘭難民親自手工縫紉的十字繡，這是烏克蘭的傳統文化藝術，在波蘭的新生活正式步上軌道後，烏克蘭婦女特別製作這件上衣給她表達感謝，而這份感謝的心意，也要傳達給台灣民眾。

不過，參訪團成員之一的王定宇自爆在波蘭確診，但他強調，依據歐洲當地規定，只要身體還可以負擔，還是能戴著口罩工作。（編輯：蘇志宗）1110629