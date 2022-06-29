蘇嘉全拜會大橋光夫 雙方表達推動台日關係決心

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）台灣日本關係協會會長蘇嘉全今天結束3天2夜的訪日行程，期間與駐日官員共商石斑魚銷日對策，昨天他拜會了日本台灣交流協會會長大橋光夫，雙方表達共同推動台日關係的決心。

駐日代表處發布訊息表示，蘇嘉全於6月27日至29日間訪問日本。訪日期間，他拜會大橋光夫，雙方就台日友好關係合作等議題廣泛交換意見。這是疫情爆發以來，台日兩協會首長首度實體交流。

此外，蘇嘉全也拜會日本國會跨黨派議員所組成的「日華議員懇談會」會長眾議員古屋圭司、事務局長眾議員木原稔，以及朝野各黨派領袖與友台政要等。

駐日代表處表示，蘇嘉全非常關心石斑魚出口至日本的議題，訪日期間也與駐日代表處召開相關會議，共同協商如何開拓日本市場的策略。

日本台灣交流協會發布的訊息表示，大橋與蘇嘉全會面時，對蘇嘉全就任台灣日本關係協會會長一事表達衷心祝賀，也表示台日友情是世所罕見且值得驕傲的，期望與蘇嘉全共同為今後的台日關係盡心竭力。

對此，蘇嘉全表達了願與大橋共同推進台日關係的決心。

蘇嘉全與大橋的這場會面，駐日代表謝長廷、旅日歌星翁倩玉、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、專務理事花木出等人皆出席，現場也準備了台灣鳳梨，讓大家感到驚喜也吃得津津有味。（編輯：林憬屏）1110629