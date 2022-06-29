參選2024？ 陳建仁：完全沒有這樣的規劃

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（中央社記者蘇龍麒台北29日電）前副總統陳建仁今天接受自由時報專訪，被問到是否參與2024總統大選，他說，完全沒有這樣的規劃。陳建仁指出，2024民進黨一定會推出最佳人選，人選推出來以後，一定全力支持。

主持人問到，去年加入民進黨是否是總統蔡英文邀請入黨。陳建仁說，去年加入民進黨是許多好朋友邀約，當時覺得應該給民進黨最大支持、給小英執政最大支持，外界對此有太多臆測及很多的遐想，都是不正確的。

陳建仁說，找他加入民進黨的，大部分是總統府資政、國策顧問，希望一起加入民進黨，給民進黨最大的支持。

他說，蔡總統6年執政把台灣帶到自由、民主、法治、人權、經濟發展也相當前進的國家，台灣有這麼好的成績，應該要能夠繼續維持，走向一個自由民主的國家，因此支持小英政績再延續，使台灣進入更美好的境界，帶給人民更好的福祉。

他表示，總統從來沒有跟他談過入黨的事情，也不曉得入黨申請書最後是總統簽名的，外界有很多不正確的解讀，這些解讀是沒有必要的。

對於外界認為，陳建仁入黨為了牽制副總統賴清德。陳建仁說，外界有很多的誤解，很多人會站在他主觀意識上，先入為主對看到的現象去解讀。

他說，賴副總統擔任立委時兩人就認識，曾經幫賴副總統選立委、台南市長時站台，賴副總統是年輕一輩的菁英、佼佼者，兩人很多事情會互相溝通，後來賴副總統擔任行政院長時，雙方有一些工作上的互動。

陳建仁說，對於外界的解讀不太懂，「我不是政治人物」，派系之間怎麼樣的解讀都過度了，反而傷害了他跟賴副總統的友好關係，「我們是很好的朋友」，彼此互相合作，使國家未來會變得更好。

主持人問到，有沒有「賴陳心結」。陳建仁說，這有點空穴來風，沒有什麼心結的問題，也不曉得怎麼解釋，「選舉不是我的最愛，也不是我的考量。」

被問到是否參與2024總統大選，陳建仁說，沒有，完全沒有這樣的規劃。他說，2024民進黨一定會推出最佳人選，推出來以後一定全力支持他。（編輯：張良知）1110629