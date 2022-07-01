2022地方選舉 時代力量籲用選票淘汰黑金民代

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2022年地方公職人員選舉，將於11月26日投票。時代力量黨主席暨立委陳椒華（中）與該黨多位議員參選人1日共同召開記者會，呼籲選民用選票淘汰黑金民代，打造更乾淨、更透明的地方政治環境。中央社記者范正祥攝 111年7月1日

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（中央社記者范正祥台北1日電）2022年地方公職人員選舉，將於11月26日投票。時代力量今天呼籲選民，用選票淘汰黑金民代，打造更乾淨、更透明的地方政治環境。

時代力量黨主席暨立委陳椒華與該黨多位議員參選人於立法院中興大樓共同召開「黑金民代遍布全國，前科議員用選票淘汰」記者會，指出2018年地方公職人員選舉產生的現任議員，有不少人曾因犯罪被判刑定讞或涉案正在法院審理中。

陳椒華指出，民眾擔心黑金介入選舉，希望加強掃除黑金的作為，也期盼政黨不要提名曾遭起訴或是判刑的人參選公職，朝野都應正視民眾反黑金政治的心聲。

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陳椒華表示，不管是藍綠兩大黨或其他政黨，在提名任何公職參選人時，都該秉持應有的政治道德標準，不要再對黑金政治視若無睹。她也呼籲選民，今年地方公職人員選舉，用選票淘汰黑金民代，打造更乾淨、更透明的地方政治環境。

時代力量於今天記者會上引用媒體日前所做國政調查結果，指出現任議員中有涉案紀錄的人數、黨籍、犯行等統計；多位與會議員參選人齊聲高喊，「拒絕黑金政治、還我乾淨選舉」，呼籲淘汰黑金民代，重拾大家對議會的信任。（編輯：翟思嘉）1110701