阿富汗強震 台灣與土耳其紅新月會合作賑災物資送達

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北1日電）台灣日前宣布捐贈100萬美元協助阿富汗地震災民，外交部今天表示，經評估政府決定與「土耳其紅新月會」合作賑濟災民與災區重建，首批物資已送達災區發放給受災戶。

外交部發布新聞稿指出，阿富汗東部6月22日發生強烈地震，造成重大人員傷亡與災情，中華民國政府隨即於23日宣布捐贈100萬美元協助賑濟阿富汗災民。

外交部指出，為能即時救助災民，發揚「台灣能協助」的人道關懷精神，並經過評估需求後，政府決定與在阿富汗有長年實際執行經驗，且具國際公信力的非政府慈善組織「土耳其紅新月會」（Turkish Red Crescent）合作。

駐土耳其代表處已與「土耳其紅新月會」簽署合作協議，由台灣捐贈100萬美元，與該組織合作共同賑濟阿富汗災民並協助災區重建；首批包含食物及醫療用品等緊急民生物資已送達災區發放予受災戶，該組織並將繼續運用台灣捐款修建因地震毀損的學校及房舍，協助災後復原。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部指出，阿富汗東南部城市霍斯特（Khost）22日發生芮氏規模6.1強震，造成至少1150人罹難、3000人受傷，災區全毀房屋超過2000戶，是阿富汗近20年來最嚴重的地震。

外交部指出，鑒於救災不分國界，台灣是第一波響應國際社會呼籲，立即向阿富汗施予援手的國家之一，盼藉此拋磚引玉，提升國際良善力量的正向循環，盼阿富汗災區重建工作進展順利，災民均能儘快安返家園。（編輯：蘇志宗）1110701