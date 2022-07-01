國民黨：補貼非長久之計 租屋市場應透明化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝佳珍台北1日電）300億元中央擴大租金補貼專案今天起申請，國民黨表示，僅有補貼並非長久之計，應將租屋市場透明化，增加房屋和土地持有成本以及訂定完善的租屋安全規範，才能真正落實居住正義。

國民黨文傳會副主委林家興下午透過新聞稿表示，近年來房價問題層出不窮，根據內政部最新統計，台北市房價所得比16.29倍，創下2014年來新高，想在台北置產至少要16年不吃不喝，再加上租屋問題一籮筐，推動租金補貼看似能夠讓民眾安心，實際上卻無法有效擴散至目標族群。

他說，即使政府提供房東每月1.5萬元免稅額，過去政策上路後，至今申請戶數只有5.5萬戶，租屋黑市是台灣長期以來普遍情況，且住宅基金每年有新台幣24億至29億元赤字（還未包含旅館轉型社宅)，現在推動300億元擴大租金補貼，資金缺口從哪裡來。

國民黨提出4項政策主張，包括改善租屋市場，落實資訊公開透明，進行例行性調查租屋市場以及租賃契約強制申報登錄。增加囤房稅，持有4戶以上房屋者，稅率不得低於5%。明確訂定租屋的基本居住水準、消防安全的建築標準比照住宅法辦理。內政部應公開承諾300億元租屋補貼資訊全部公開透明，比照實價登錄，登載在租屋系統中。

此外，林家興說，行政院長蘇貞昌聲稱「國民黨執政照顧不當，不需要以酸葡萄心理來諷此政策」，蘇貞昌只會浪費納稅人的錢做表面政績，脫離現實太遠。（編輯：蘇志宗）1110701