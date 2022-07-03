陳家欽控徐國勇介入警政人事 綠委：法定分層人事權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北3日電）前警政署長陳家欽日前表示，內政部長徐國勇介入警政人事，是他離職主因。國民黨團總召曾銘宗今天表示，這是重大醜聞，徐國勇應下台負責，並要求監察院調查。民進黨團幹事長鄭運鵬則指出，總統、行政院長和內政部長，本就有法定分層的人事權。

媒體報導，前警政署長陳家欽日前透露，離職主因是內政部長徐國勇介入警政人事。徐國勇在1日接受媒體聯訪時，拿出印好的法條向記者發送，反駁「權力本來就是我的，有什麼好喬」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰、林德福今天在立法院召開「警界人事，派系分贓，蘇貞昌、徐國勇出來面對」記者會。

曾銘宗指出，徐國勇將高階警官職位當人情在交換，這是重大的醜聞，要請問徐國勇把哪些位子拿來交換，又換到哪些人情，誰介入關說。國民黨團要對行政院、內政部給予最嚴厲的譴責，徐國勇嚴重敗壞警察風氣，極度可惡，要求徐國勇下台負責。

曾銘宗表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌任命徐國勇擔任內政部長，把國家公器拿來做人情交換，敗壞國家體制，傷害警察人事制度，而陳家欽在任內配合徐國勇，也有責任，要求監察院必須介入調查。

費鴻泰指出，去年因石木欽案，蘇貞昌未經調查就震怒撤換前高雄市警察局長劉柏良，換上現任警察署長黃明昭，當時就傳出，是讓黃明昭過水擔任警政署長，結果才經過一年多就驗證。蘇貞昌、徐國勇介入警察人事，讓警察蒙羞，兩人都應引咎辭職。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在接受中央社記者訪問時表示，總統、行政院長和內政部長，本來就有法定分層的人事權，警政署長也是被總統、行政院長任命的高階文官，人事權本來就不應該是爭議事項，警政署也不是閉門造車的象牙塔。

鄭運鵬指出，曾銘宗如果公開宣示過去國民黨執政，所有警政文官都是署長任命，行政院和內政部只是橡皮圖章，這會是責任政治的大笑話。（編輯：翟思嘉）1110703