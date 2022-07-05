更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹關西時雨量逾百毫米 明中部以北山區防豪雨
首頁 / 政治

賴清德：疫情推進數位經濟 服務業將有爆炸性消費

2022/7/5 17:20（7/5 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統賴清德（圖）5日下午到台北君悅飯店，出席2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮，並致詞肯定獲獎企業。中央社記者王騰毅攝　111年7月5日
副總統賴清德（圖）5日下午到台北君悅飯店，出席2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮，並致詞肯定獲獎企業。中央社記者王騰毅攝　111年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）副總統賴清德今天在台灣服務業大評鑑頒獎典禮致詞指出，疫情勢必影響消費行為，推進數位經濟興起，並帶動產業鏈改變；服務業過去打下的基礎，將在疫後迎接爆炸性消費行為。

副總統賴清德、經濟部長王美花今天出席「2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮」活動。

賴副總統指出，盼藉此機會向對台灣GDP貢獻、就業市場占比60%服務業表達敬意，服務業對經濟發展、社會穩定很重要，儘管面對疫情與邊境管制，且台灣市場規模較小，又發生俄烏戰爭，物價上漲的辛苦可想而知，但業者並沒有因環境困難而放棄、或服務打折，反而提出更多創新服務，並給予員工職業訓練，提高公司競爭力。

副總統強調，若國際上有單位在進行各國服務業評鑑，「台灣一定是名列前茅」，畢竟「人」是台灣強項，台灣人極富熱忱，國際上不斷評比「台灣最美的風景就是人」。

因應後疫情時代，副總統表示，政府已在經濟發展層面投入準備工作，包含疫情控制，以客觀數據來看，國內第一劑疫苗施打率逾9成、第二劑逾8成、第三劑逾7成，且藥物、醫療量能均足夠，只要同心協力，必能走出疫情難關，迎接新的消費行為。

副總統表示，疫情勢必影響人的消費行為，推進數位經濟興起，並帶動產業鏈、經濟區塊的改變，可見總統、經濟部用心推動數位經濟發展深耕台灣，以因應新的經濟結構，並積極促成台灣加入區域經濟體。

另外，針對氣候變遷，副總統指出，總統於去年4月宣布台灣2050淨零目標，並提出政策因應，包含科技創新、氣候法制兩項基礎，並推動能源、產業、社會、生活轉型，2030年前政府更將投資逾新台幣9000億，帶動民間響應。

賴副總統表示，過去打下的基礎，疫情過後，勢必準備迎接爆炸性消費行為，期待服務業等產業都能昂首闊步、持續往前。

此外，王美花致詞時說，內需產業頗受疫情衝擊，但經濟部兩年來與各單位有諸多互動，紓困、振興政策都有聽取意見，所以「最近漲電價，頒獎的7家都沒有漲價 」，歸功於雙方的夥伴關係。

王美花表示，今年4月廠商面臨疫情困難，如今民眾開始外出消費，又適逢暑假，餐廳、觀光飯店越來越難訂，「這是我看到最高興的地方」。（編輯：林淑媛）1110705

副總統賴清德（中）5日下午在台北君悅飯店出席2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮，頒獎給獲獎企業並合影留念。中央社記者王騰毅攝　111年7月5日
副總統賴清德（中）5日下午在台北君悅飯店出席2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮，頒獎給獲獎企業並合影留念。中央社記者王騰毅攝　111年7月5日
延伸閱讀
賴清德椎間盤突出 立委透露靠綁護腰忍痛宣講公投賴清德：滾動調整防疫策略 讓台灣邁向正常生活賴清德視訊接見日本議員訪團 盼台日友情更密切
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族