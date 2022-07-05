賴清德：疫情推進數位經濟 服務業將有爆炸性消費

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（中央社記者曾智怡台北5日電）副總統賴清德今天在台灣服務業大評鑑頒獎典禮致詞指出，疫情勢必影響消費行為，推進數位經濟興起，並帶動產業鏈改變；服務業過去打下的基礎，將在疫後迎接爆炸性消費行為。

副總統賴清德、經濟部長王美花今天出席「2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮」活動。

賴副總統指出，盼藉此機會向對台灣GDP貢獻、就業市場占比60%服務業表達敬意，服務業對經濟發展、社會穩定很重要，儘管面對疫情與邊境管制，且台灣市場規模較小，又發生俄烏戰爭，物價上漲的辛苦可想而知，但業者並沒有因環境困難而放棄、或服務打折，反而提出更多創新服務，並給予員工職業訓練，提高公司競爭力。

副總統強調，若國際上有單位在進行各國服務業評鑑，「台灣一定是名列前茅」，畢竟「人」是台灣強項，台灣人極富熱忱，國際上不斷評比「台灣最美的風景就是人」。

因應後疫情時代，副總統表示，政府已在經濟發展層面投入準備工作，包含疫情控制，以客觀數據來看，國內第一劑疫苗施打率逾9成、第二劑逾8成、第三劑逾7成，且藥物、醫療量能均足夠，只要同心協力，必能走出疫情難關，迎接新的消費行為。

副總統表示，疫情勢必影響人的消費行為，推進數位經濟興起，並帶動產業鏈、經濟區塊的改變，可見總統、經濟部用心推動數位經濟發展深耕台灣，以因應新的經濟結構，並積極促成台灣加入區域經濟體。

另外，針對氣候變遷，副總統指出，總統於去年4月宣布台灣2050淨零目標，並提出政策因應，包含科技創新、氣候法制兩項基礎，並推動能源、產業、社會、生活轉型，2030年前政府更將投資逾新台幣9000億，帶動民間響應。

賴副總統表示，過去打下的基礎，疫情過後，勢必準備迎接爆炸性消費行為，期待服務業等產業都能昂首闊步、持續往前。

此外，王美花致詞時說，內需產業頗受疫情衝擊，但經濟部兩年來與各單位有諸多互動，紓困、振興政策都有聽取意見，所以「最近漲電價，頒獎的7家都沒有漲價 」，歸功於雙方的夥伴關係。

王美花表示，今年4月廠商面臨疫情困難，如今民眾開始外出消費，又適逢暑假，餐廳、觀光飯店越來越難訂，「這是我看到最高興的地方」。（編輯：林淑媛）1110705