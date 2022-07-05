台東縣長選戰藍綠對決 原住民選票成關鍵

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（中央社記者盧太城、李先鳳台東縣5日電）年底台東縣長選戰，藍營由拚連任的饒慶鈴和綠營立委劉櫂豪對決。饒有「藍大於綠」的基本盤及執政優勢；6度挑戰的劉櫂豪仍是綠營一時之選。雙方各占優勢，關鍵在1/3原民選票流動。

台東族群以原住民和公教人員為主要結構，政治傾向傾藍，因此長久來政治版圖「藍大於綠」。以最近一次大型選舉來看，2020年總統大選，蔡英文和賴清德的全國得票率57.13%，22縣市有16個贏過對手韓國瑜、張善政，在台東拿到38.12%的選票，是歷年來綠營在大選中最好成績。

台東在歷次單一選舉競逐下，綠營僅有法官出身的劉櫂豪選票超越40%得票率，包括2009年和國民黨籍黃健庭競爭時，甚至拿到47.4%選票，讓綠營信心大增；地方上也評估綠營只有劉櫂豪能拿到淺藍選票，打破藍綠基本盤，甚至超越藍軍。

2018年劉櫂豪5度挑戰縣長一職，國民黨則由當時的議長饒慶鈴披掛上陣，當時地方政壇評估是「史上最強的民進黨候選人對上史上最弱的國民黨候選人」。

選戰開打，饒慶鈴有藍大於綠的基本盤外，又有黃健庭留下的5星縣長政績加持，投票結果饒慶鈴獲得7萬餘票，成為近年國民黨得票數最高、得票率59.05%，僅次於2005年吳俊立的59.18%得票率。劉櫂豪雖然敗北仍保有37.2%的得票率。

劉櫂豪5次縣長得票率分別是2005年38.3%、2009年47.4%、2014年45.59%、2018年37.03%。另外，2006年縣長補選劉櫂豪得票率28.4%（同黨競爭的賴坤成得票率7%，當屆選舉投票率約3成8）。

這次劉櫂豪6度挑戰縣長寶座，和爭取連任的饒慶鈴再度對決。地方人士看法，若在沒有大環境因素影響下，劉櫂豪的得票率可望回到得票率約44%的基本盤，如果原住民選票開拓上有成長，有機會將選情拉到五五波。

依縣府原住民族行政處數據，台東縣人口約25萬人，其中1/3、近8萬人為原住民，在全台原住民族群中台東縣佔有7個族群。其中，阿美族約4萬3000人、排灣族近1萬5000人、布農族8200多人，另外卑南也有6400多人。

近幾年原民會在部落增劃編原住民保留地、部落文健站的投入，以及總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會的運作，年輕原住民都可輕易獲得資訊，且投票意向自主，不再是早年部落長輩說了就算數，加上劉櫂豪近年來積極走入部落，都有利於劉櫂豪開拓原民選票。（編輯：孫承武）1110705