蔡英文拍板Kolas出征花蓮 劉櫂豪戰台東

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北5日電）民進黨選舉對策委員會今晚開會，一致同意建議徵召總統府發言人 Kolas Yotaka 谷辣斯．尤達卡 Kolas Yotaka小檔案 生日：1974年3月17日

學歷：東海大學社會研究所碩士

經歷：行政院發言人，第9屆立法委員，桃園市政府原住民族行政局局長，原住民族電視台新聞部副理、主播，民視新聞部記者 看更多 關閉 為花蓮縣長候選人、立委 劉櫂豪 劉櫂豪小檔案 學歷：國立政治大學法律學系畢業

經歷：

高雄、台東地方法院法官

台東縣副縣長

第8-10屆立法委員 看更多 關閉 為台東縣長候選人，將併同彰化縣長候選人黃秀芳、嘉義市長候選人李俊俋，提交明天中執會徵召提名。

Kolas將對上國民黨現任花蓮縣長徐榛蔚，劉櫂豪則挑戰國民黨現任台東縣長饒慶鈴。

黨政人士晚間表示，今天選對會仍未將台北市、新北市長提名人選列入討論議題，會中未討論雙北人選問題；澎湖縣部分，因為立委楊曜不參選意志堅定，下一階段將處理澎湖縣長提名人選問題。

民進黨晚間發布新聞稿指出，黨主席蔡英文表示，長期以來，花蓮縣與台東縣都是民進黨艱困選區，但艱困不代表不可能，因此，經過選對會完整討論，一致認為民進黨必須提名最強候選人，展現負責任的態度，爭取更大的支持，翻轉台東、榮耀花蓮。會議討論中，蔡英文也肯定前立委賴坤成對台東的熱情與鬥志。

民進黨說，蔡英文對Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、劉櫂豪兩人充滿期許，期待兩位優質強棒，帶著中央及地方豐富的歷練，抱著為故鄉服務做事的熱情全力以赴。尤其，愈是艱困的選區，前進的腳步愈要堅定，蔡英文期許花東並肩作戰，全黨團結一致，化不可能為可能，劃下新的歷史奇蹟。

民進黨秘書長林錫耀表示，截至目前，已經提出16位縣市長候選人，選對會都是以推出最強、最有勝選可能的候選人為考量，以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，按部就班完整佈局。至於尚未提名的縣市部分，選對會將進一步徵詢後，再召開會議討論。

今晚會議除高雄市長陳其邁透過視訊與會，其餘選對會成員皆出席。（編輯：謝佳珍）1110705